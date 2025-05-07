"إسرائيل خارج الاتفاق"... مسؤول حوثي يكشف مفاجأة عن اتفاق وقف النار مع أميركا

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وأضاف عضو للحوثيين العجري لوكالة "فرانس برس" إن "الممرات المائية آمنة لكل السفن العالمية باستثناء ".وتابع أن "إسرائيل خارج الاتفاق. لكن بقية السفن الأميركية وغيرها هي ضمن الاتفاق".والثلاثاء، اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة، موضحا أنه "لن يستهدف أي منهما الآخر بما في ذلك السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".وقال إن الحوثيين وافقوا على وقف هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، مضيفا أنهم "استسلموا".