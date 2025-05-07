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عربي-دولي

"إسرائيل خارج الاتفاق"... مسؤول حوثي يكشف مفاجأة عن اتفاق وقف النار مع أميركا

Lebanon 24
07-05-2025 | 13:13
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أعلن مسؤول حوثي، اليوم الأربعاء، إن السفن الإسرائيلية ما زالت "عرضة للاستهداف" عند عبورها الممرات المائية قبالة اليمن، بما فيها البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين.
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وأضاف عضو المكتب السياسي للحوثيين عبد المالك العجري لوكالة "فرانس برس" إن "الممرات المائية آمنة لكل السفن العالمية باستثناء إسرائيل". 

وتابع أن "إسرائيل خارج الاتفاق. لكن بقية السفن الأميركية وغيرها هي ضمن الاتفاق".

والثلاثاء، أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة، موضحا أنه "لن يستهدف أي منهما الآخر بما في ذلك السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

وقال ترامب إن الحوثيين وافقوا على وقف هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، مضيفا أنهم "استسلموا".
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