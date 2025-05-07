ماكرون بعد لقائه الشرع: الإطاحة بالأسد "خطوة جيدة"

قال إن الإطاحة بالرئيس السوري السابق وإسقاط نظامه خلال شهر كانون الأول الماضي، كانت "خطوة جيدة"، مؤكداً ضرورة "حماية جميع السوريين".

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وخلال مشترك مع الرئيس السوري في الإليزيه، اليوم الأربعاء، شدّد ماكرون على أنَّ الاستقرار في عامل أساسي لأمن وهدوء المنطقة، وأضاف: "سنواصل مساعينا لرفع الأوروبية عن سوريا وسنضغط على لاتباع هذا المسار أيضاً".

كذلك، شدّد ماكرون على أنَّ وجود داعش في سوريا تهديد للسلام والأمن الدوليين، آملاً "التعاون مع سوريا لمواصلة التصدي للتنظيم الإرهابي المذكور، وتابع: "عرضتُ على التعاون مع قوات سوريا من أجل التصدي لداعش".

ورأى ماكرون أن سوريا لن تتمكن من استعادة الاستقرار من دون انتعاش اقتصادي، مشيراً إلى أن بلاده "ستدعم تنفيذ أي اتفاق بين السلطات والإدارة ".

ودعا ماكرون إلى حماية جميع السوريين من دون أي استثناء، مشدداً على ضرورة معاقبة أي مسؤولن عن المجازر في سوريا، وأردف: "نأمل أن تكون في سوريا تضمن العدالة للجميع، ونريد مستقبلاً في سوريا لا يكون فيه أي تفرقة بين مكوناته".