تركيا: مستعدون لبذل ما بوسعنا لمنع التصعيد بين باكستان والهند

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أكد الرئيس ، على استعداد بلاده لبذل ما بوسعها من أجل منع تصاعد التوتر بين باكستان والهند ومواصلة مساعيها الدبلوماسية بشأن هذه القضية.جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء ، الأربعاء، بحسب بيان صادر عن رئاسة في الرئاسة .وأوضح البيان أن وشريف ناقشا التوتر بين وباكستان والهجوم الذي وقع ليلة 6 مايو/ أيار الجاري والتطورات المتعلقة به.وأضاف ان أردوغان "أعرب عن تضامن مع باكستان، وتمنى للباكستانيين الذين استشهدوا في الهجوم والشفاء العاجل للجرحى".وأكد أردوغان أن تركيا تدعم سياسة باكستان "الهادئة والمعتدلة" في هذه المرحلة، مبيناً أن اقتراح إسلام أباد بإجراء تحقيق دولي محايد وشفاف وموثوق به في الهجوم الإرهابي في جامو وكشمير، كان "صائباً". (الأناضول)