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عربي-دولي

تركيا: مستعدون لبذل ما بوسعنا لمنع التصعيد بين باكستان والهند

Lebanon 24
07-05-2025 | 14:20
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على استعداد بلاده لبذل ما بوسعها من أجل منع تصاعد التوتر بين باكستان والهند ومواصلة مساعيها الدبلوماسية بشأن هذه القضية.
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جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأربعاء، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وشريف ناقشا التوتر بين الهند وباكستان والهجوم الذي وقع ليلة 6 مايو/ أيار الجاري والتطورات المتعلقة به.

وأضاف ان أردوغان "أعرب عن تضامن تركيا مع باكستان، وتمنى الرحمة للباكستانيين الذين استشهدوا في الهجوم والشفاء العاجل للجرحى".

وأكد أردوغان أن تركيا تدعم سياسة باكستان "الهادئة والمعتدلة" في هذه المرحلة، مبيناً أن اقتراح إسلام أباد بإجراء تحقيق دولي محايد وشفاف وموثوق به في الهجوم الإرهابي في جامو وكشمير، كان "صائباً". (الأناضول)
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