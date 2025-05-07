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عربي-دولي

الحوثي: هاجمنا أهدافا إسرائيلية وأميركية

Lebanon 24
07-05-2025 | 14:40
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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، مهاجمتها بطائرات مسيرة مطار رامون الإسرائيلي بمدينة إيلات وهدفا حيويا لم تكشف عنه في تل أبيب، واستهدافها بمسيرات وصاروخ باليستي حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" شمال البحر الأحمر، وذلك "قبل إعلان واشنطن وقف إطلاق النار".
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وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان متلفز، إن "القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة) نفذت عمليتين عسكريتينِ الأولى استهدفتْ مطار رامون (جنوب) بطائرتينِ مسيرتين والأخرى استهدفتْ هدفاً حيوياً للعدوِّ الصهيونيِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ (وسط) وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ نوعِ يافا".

وأضاف أنهم نفذوا أيضا "عملية عسكرية نوعية استهدفتْ حاملةَ الطائراتِ الأمريكية ترومان وعدداً من القطعِ الحربيةِ التابعةِ لها شمال البحرِ الأحمر بصاروخٍ باليستيٍّ وعددٍ من الطائراتِ المسيرة".

وتابع: "مستمرون في حظرِ حركة الملاحةِ البحريةِ الإسرائيليةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي وحظرِ الملاحةِ الجويةِ على مطارِ اللد (بن غوريون الإسرائيلي) وعملياتُنا مستمرةٌ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها".
(الأناضول)
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