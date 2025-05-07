Advertisement

عربي-دولي

توقيف 156 مهاجراً قبالة سواحل المغرب

Lebanon 24
07-05-2025 | 15:35
A-
A+

Doc-P-1357234-638822531395116354.jpg
Doc-P-1357234-638822531395116354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المغرب، الأربعاء، توقيف 156 مهاجرا غير نظامي، قبالة شواطئه الجنوبية المطلة على المحيط الأطلسي.
Advertisement

جاء ذلك في بيان للقوات المسلحة الملكية المغربية (الجيش) نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

ولفت البيان إلى أن "عناصر من القوات المسلحة الملكية مكلفة بمراقبة الساحل اعترضت، في عمليتين منفصلتين، نحو 156 مرشحا للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري (خاضعة للإدارة الإسبانية) على متن خمسة قوارب مطاطية، بكل من سواحل مدينتي سيدي إفني وطانطان (جنوب)".

وأضاف البيان أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم إلى الدرك الملكي لاستكمال الإجراءات الإدارية المعتمدة.

ولم يوضح البيان جنسيات الموقوفين، إلا أن بيانات سابقة تشير إلى أن معظمهم ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
(الأناضول)
مواضيع ذات صلة
مقتل 8 أشخاص وإنقاذ 29 آخرين بعد غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل التونسية
lebanon 24
08/05/2025 00:38:39 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس تتهم إسرائيل بالهجوم على سفينة إغاثية متجهة إلى غزة في المياه الدولية قبالة سواحل مالطا
lebanon 24
08/05/2025 00:38:39 Lebanon 24 Lebanon 24
النيران لا تزال مشتعلة في سفينة حاويات وناقلة نفط قبالة سواحل بريطانيا
lebanon 24
08/05/2025 00:38:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام أميركية: اعتقال قاضية في ويسكونسن بتهمة عرقلة تنفيذ عملية توقيف مهاجر غير نظامي
lebanon 24
08/05/2025 00:38:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:23 | 2025-05-07
16:48 | 2025-05-07
16:30 | 2025-05-07
16:22 | 2025-05-07
16:00 | 2025-05-07
15:48 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24