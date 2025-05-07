توقيف 156 مهاجراً قبالة سواحل المغرب

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أعلن ، الأربعاء، توقيف 156 مهاجرا غير نظامي، قبالة شواطئه الجنوبية المطلة على المحيط .جاء ذلك في بيان للقوات المسلحة الملكية المغربية (الجيش) نشرته الرسمية.ولفت البيان إلى أن "عناصر من مكلفة بمراقبة الساحل اعترضت، في عمليتين منفصلتين، نحو 156 مرشحا للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري (خاضعة للإدارة الإسبانية) على متن خمسة قوارب مطاطية، بكل من سواحل مدينتي سيدي إفني وطانطان (جنوب)".وأضاف البيان أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم إلى لاستكمال الإجراءات الإدارية المعتمدة.ولم يوضح البيان جنسيات الموقوفين، إلا أن بيانات سابقة تشير إلى أن معظمهم ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.