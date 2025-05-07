بالفيديو: تصاعد الدخان الأسود في الفاتيكان.. انتخاب بابا جديد لم يحُسم بعد

Advertisement

يشارك في المجمع الانتخابي المغلق المعروف بـ"الكونكلاف" 133 كاردينالًا من 70 دولة.ويُشترط لانتخاب البابا الجديد حصول أحد المرشحين على أغلبية الثلثين من الأصوات، أي ما لا يقل عن 89 صوتًا.تتم عملية الاقتراع يدويًا، حيث يُدوّن كل كاردينال اسمه على ورقة تصويت خاصة، تُجمع وتُفرز بعناية، ثم تُحرَق مع مواد تصدر دخانًا ملوّنًا بحسب النتيجة: دخان أسود في حال عدم التوصل إلى انتخاب، وأبيض إذا تم انتخاب البابا.وبدأت مراسم الكونكلاف بعد ظهر اليوم، في أجواء من العزلة التامة داخل الفاتيكان.ومن المتوقع أن تتواصل الجولات صباحًا ومساءً حتى يتم انتخاب البابا الجديد.