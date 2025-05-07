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عربي-دولي
السعودية تعرب عن رفضها القاطع للتوغل الإسرائيلي والسيطرة على غزة
Lebanon 24
07-05-2025
|
16:30
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أعلنت
السعودية
، الأربعاء، رفضها "القاطع" لإعلان
إسرائيل
"بشأن التوغل والسيطرة على
قطاع غزة
والأراضي
الفلسطينية
".
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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السعودية بعد تزايد تصريحات مسؤولين إسرائيليين الأيام الماضية بشأن توسيع الإبادة بقطاع غزة واحتلال أراضيه وإجبار
الفلسطينيين
على النزوح إلى جنوبه.
وذكرت الخارجية السعودية أن
المملكة
تعرب عن "رفضها القاطع لما أعلنته سلطات
الاحتلال
الإسرائيلية
بشأن التوغل والسيطرة على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، ورفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وجددت التأكيد على "رفض المملكة لأي محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، وأهمية إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية".
كما أكدت "موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات
الشرعية الدولية
ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها
القدس الشرقية
". (الأناضول)
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