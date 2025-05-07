Advertisement

عربي-دولي

السعودية تعرب عن رفضها القاطع للتوغل الإسرائيلي والسيطرة على غزة

Lebanon 24
07-05-2025 | 16:30
A-
A+

Doc-P-1357243-638822561502844763.jpg
Doc-P-1357243-638822561502844763.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السعودية، الأربعاء، رفضها "القاطع" لإعلان إسرائيل "بشأن التوغل والسيطرة على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية".
Advertisement

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السعودية بعد تزايد تصريحات مسؤولين إسرائيليين الأيام الماضية بشأن توسيع الإبادة بقطاع غزة واحتلال أراضيه وإجبار الفلسطينيين على النزوح إلى جنوبه.

وذكرت الخارجية السعودية أن المملكة تعرب عن "رفضها القاطع لما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشأن التوغل والسيطرة على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، ورفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وجددت التأكيد على "رفض المملكة لأي محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، وأهمية إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية".

كما أكدت "موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية". (الأناضول)
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: نجدد رفضنا القاطع لمحاولات إسرائيل تهديد أمن واستقرار سوريا والمنطقة
lebanon 24
08/05/2025 00:37:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: إذا رفضت "حماس" خطّة ويتكوف سنبدأ توغلاً بريّاً في غزة
lebanon 24
08/05/2025 00:37:32 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تعرب عن صادق تعازيها لإيران
lebanon 24
08/05/2025 00:37:32 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية وقطر تدينان قطع إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة
lebanon 24
08/05/2025 00:37:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:23 | 2025-05-07
16:48 | 2025-05-07
16:22 | 2025-05-07
16:00 | 2025-05-07
15:48 | 2025-05-07
15:35 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24