السعودية تعرب عن رفضها القاطع للتوغل الإسرائيلي والسيطرة على غزة

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أعلنت ، الأربعاء، رفضها "القاطع" لإعلان "بشأن التوغل والسيطرة على والأراضي ".جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السعودية بعد تزايد تصريحات مسؤولين إسرائيليين الأيام الماضية بشأن توسيع الإبادة بقطاع غزة واحتلال أراضيه وإجبار على النزوح إلى جنوبه.وذكرت الخارجية السعودية أن تعرب عن "رفضها القاطع لما أعلنته سلطات بشأن التوغل والسيطرة على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، ورفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".وجددت التأكيد على "رفض المملكة لأي محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، وأهمية إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية".كما أكدت "موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها ". (الأناضول)