بدء سريان هدنة بين روسيا وأوكرانيا لمدة ثلاثة أيام بقرار من بوتين

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دخلت حيّز التنفيذ فجر الخميس هدنة لمدة ثلاثة أيام بين وكييف أمر بها بمناسبة إحياء ذكرى النصر على .وقالت الرسمية "ريا" إنّ "وقف إطلاق النار بدأ بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر العظيم"، علماً بأنّ لم تقبل بهذه الهدنة وطالبت بدلاً منها بوقف لإطلاق النار لمدة 30 يوماً.