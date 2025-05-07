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عربي-دولي

بدء سريان هدنة بين روسيا وأوكرانيا لمدة ثلاثة أيام بقرار من بوتين

Lebanon 24
07-05-2025 | 17:39
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دخلت حيّز التنفيذ فجر الخميس هدنة لمدة ثلاثة أيام بين موسكو وكييف أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إحياء ذكرى النصر على ألمانيا النازية.
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وقالت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا" إنّ "وقف إطلاق النار بدأ بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر العظيم"، علماً بأنّ كييف لم تقبل بهذه الهدنة وطالبت بدلاً منها بوقف لإطلاق النار لمدة 30 يوماً.
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