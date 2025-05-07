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عربي-دولي
الشرع طلب لقاء ترامب.. تقرير لصحيفة أميركية يكشف
Lebanon 24
07-05-2025
|
23:03
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نقلت
صحيفة وول ستريت جورنال
الأميركية عن مسؤولين سوريين قولهم إن الرئيس السوري الانتقالي
أحمد الشرع
، يسعى للقاء الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، لمشاركة رؤيته لإعادة الإعمار على غرار خطة مارشال.
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وحسب تقرير الصحيفة الأميركية، فإن رؤية
الشرع
لإعادة الإعمار تتفوق فيها شركات أميركا والغرب على شركات
الصين
، حيث تسعى
سوريا
الجديدة لعلاقة استراتيجية قوية مع
الولايات المتحدة
.
وأوضح التقرير أن الشرع أوصل رسالة إلى
البيت الأبيض
يطلب فيها عقد اجتماع خلال زيارة
ترامب
لدول
الخليج
.
ونقلت الصحيفة عن
مجلس الأمن القومي
الأميركي أن "سلوك
السلطة المؤقتة
في سوريا يحدد مستقبل دعمنا وإمكانية تخفيف
العقوبات
".
وبحسب التقرير، قدمت
واشنطن
لحكومة الشرع قائمة شروط يجب استيفاؤها قبل النظر في أي تخفيف للعقوبات.
وأشار التقرير إلى أن الشرع بدأ حملة هادئة للفوز بالدعم الأميركي لإعادة بناء بلده من خلال اعتقال مسلحين أجانب والتواصل من خلال وسطاء مع
إسرائيل
، مضيفا أن الشرع أبدى استعداده لإبرام صفقات تسمح لشركات
النفط والغاز
الأميركية بالقيام بأعمال تجارية في سوريا. (سكاي نيوز عربية)
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