الشرع طلب لقاء ترامب.. تقرير لصحيفة أميركية يكشف

نقلت الأميركية عن مسؤولين سوريين قولهم إن الرئيس السوري الانتقالي ، يسعى للقاء الرئيس الأميركي ، لمشاركة رؤيته لإعادة الإعمار على غرار خطة مارشال.

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وحسب تقرير الصحيفة الأميركية، فإن رؤية لإعادة الإعمار تتفوق فيها شركات أميركا والغرب على شركات ، حيث تسعى الجديدة لعلاقة استراتيجية قوية مع .

وأوضح التقرير أن الشرع أوصل رسالة إلى يطلب فيها عقد اجتماع خلال زيارة لدول .



ونقلت الصحيفة عن الأميركي أن "سلوك في سوريا يحدد مستقبل دعمنا وإمكانية تخفيف ".



وبحسب التقرير، قدمت لحكومة الشرع قائمة شروط يجب استيفاؤها قبل النظر في أي تخفيف للعقوبات.



وأشار التقرير إلى أن الشرع بدأ حملة هادئة للفوز بالدعم الأميركي لإعادة بناء بلده من خلال اعتقال مسلحين أجانب والتواصل من خلال وسطاء مع ، مضيفا أن الشرع أبدى استعداده لإبرام صفقات تسمح لشركات الأميركية بالقيام بأعمال تجارية في سوريا. (سكاي نيوز عربية)