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عربي-دولي

عقب تظاهرة مؤيدة لفلسطين.. الشرطة الأميركية تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل العشرات

Lebanon 24
07-05-2025 | 23:09
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قام عدد من عناصر الشرطة الأميركية يرتدون الخوذ بالدخول إلى داخل جامعة كولومبيا، مساء أمس الأربعاء، لإخراج مجموعة من المحتجين المقنعين الذين نظموا تظاهرة مؤيدة لفلسطين داخل المكتبة الرئيسية للجامعة.
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وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صفا طويلا من عناصر شرطة نيويورك وهم يدخلون المكتبة، وذلك بعد ساعات من تجاوز العشرات من المتظاهرين الأمن الجامعي، واندفاعهم إلى داخل المبنى، ورفعهم للأعلام الفلسطينية ولافتات أخرى على رفوف الكتب في قاعة قراءة مزخرفة.

وظهر بعض المحتجين وهم يكتبون عبارة "كولومبيا ستحترق" على صور.

وأظهرت مقاطع أخرى عناصر الأمن وهم يمنعون مجموعة ثانية من المتظاهرين من الدخول إلى المكتبة، بينما كان الجانبان يدفعان بعضهما البعض.

وقال متحدث باسم الشرطة في وقت متأخر من مساء الأربعاء إنهم لا يستطيعون تقديم عدد دقيق للمعتقلين.

لكن مقاطع فيديو أظهرت أكثر من 30 شخصا يتم اقتيادهم من المكتبة من قبل الشرطة وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم.

وفي الخارج، احتشد متظاهرون ومؤيدون حول الحواجز المعدنية التي وضعتها الشرطة، وهم يهتفون لدعم المعتقلين ويرددون: "فلسطين حرة".

وقالت الرئيسة المؤقتة للجامعة، كلير شيبمان، في بيان، إن المتظاهرين الذين تحصنوا داخل قاعة القراءة في المكتبة طلب منهم مرارا إبراز هوياتهم ومغادرة المكان، لكنهم رفضوا.

وأضافت أن الجامعة طلبت من شرطة نيويورك التدخل "للمساعدة في تأمين المبنى وضمان سلامة المجتمع الجامعي".

وأوضحت شيبمان أن اثنين من عناصر الأمن الجامعي أصيبا بجروح عندما اقتحم المتظاهرون المبنى بالقوة.

ووصفت هذه التصرفات بأنها "مروعة"، مشيرة إلى أن هذه الاضطرابات وقعت في وقت كان فيه الطلاب يستعدون لامتحاناتهم النهائية.

من جانبه، صرّح عمدة مدينة نيويورك، إريك دامز، وهو ديمقراطي، بأن الشرطة تدخلت "لإخراج أشخاص يقومون بالتعدي على ممتلكات الغير".(سكاي نيوز)
 
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