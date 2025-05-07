نتنياهو يحدد عدد الرهائن الأحياء في غزة

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أعلن ، أمس الأربعاء، إنه تم التأكد من أن 21 رهينة اختطفتهم حركة من ونقلتهم إلى في 7 تشرين الأول 2023، ما زالوا على قيد الحياة، وفي حين مازال مصير 3 آخرين غير واضح.وفي خطاب عبر تقنية الفيديو تم نشره على منصة إكس، أكد على أن إسرائيل لا تملك معلومات مؤكدة بشأن مصير الرهائن الثلاثة الآخرين.وكان الرئيس الأميركي قد تسبب، الثلاثاء الماضي، بصدمة بتعليقاته التي أشار فيها إلى أن 3 من الرهائن الذين اختطفهم مسلحون من حركة حماس قد لقوا حتفهم.وأفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مسؤولين في الحكومة ، بوجود "قلق كبير بشأن حياة" الرهائن الثلاثة.ووفقا لمصادر إسرائيلية، فإن جثث 35 مختطفا، تم التأكد رسميا من وفاتهم، ما زالت محتجزة أيضا في قطاع غزة.(سكاي نيوز)