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عربي-دولي
هو الأول منذ 10 آذار.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية
Lebanon 24
07-05-2025
|
23:14
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أطلقت
كوريا الشمالية
، الخميس، عدة صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق، وفقا لما أعلنته
هيئة الأركان المشتركة
في
كوريا الجنوبية
، في إطار سلسلة من اختبارات الأسلحة التي زادت من حدة التوتر في المنطقة.
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وقالت
هيئة الأركان
المشتركة إن الصواريخ أُطلقت من منطقة قرب مدينة وونسان الساحلية الشرقية، ويعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى، لكنها لم توضح في الحال المسافة التي قطعتها هذه الصواريخ.
وأضافت الهيئة أن الجيش عزز من جهوده الاستخباراتية والمراقبة، وشارك معلومات الإطلاق مع
الولايات المتحدة
واليابان.
ويعد هذا أول نشاط معروف لكوريا الشمالية في مجال الصواريخ الباليستية منذ 10 آذار، عندما أطلقت عدة صواريخ بعد ساعات فقط من بدء القوات الأميركية والكورية الجنوبية تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة. (سكاي نيوز عربية)
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