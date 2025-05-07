هو الأول منذ 10 آذار.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية

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وقالت المشتركة إن الصواريخ أُطلقت من منطقة قرب مدينة وونسان الساحلية الشرقية، ويعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى، لكنها لم توضح في الحال المسافة التي قطعتها هذه الصواريخ. أطلقت ، الخميس، عدة صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق، وفقا لما أعلنته في ، في إطار سلسلة من اختبارات الأسلحة التي زادت من حدة التوتر في المنطقة.وقالت المشتركة إن الصواريخ أُطلقت من منطقة قرب مدينة وونسان الساحلية الشرقية، ويعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى، لكنها لم توضح في الحال المسافة التي قطعتها هذه الصواريخ.

وأضافت الهيئة أن الجيش عزز من جهوده الاستخباراتية والمراقبة، وشارك معلومات الإطلاق مع واليابان.

ويعد هذا أول نشاط معروف لكوريا الشمالية في مجال الصواريخ الباليستية منذ 10 آذار، عندما أطلقت عدة صواريخ بعد ساعات فقط من بدء القوات الأميركية والكورية الجنوبية تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة. (سكاي نيوز عربية)