نصفهم من الأطفال..33 شهيدا بقصف إسرائيلي على مطعم في غزة

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أكد الدفاع المدني في أن عدد ارتفع إلى 33 جراء القصف الجوي على مطعم في بغرب مدينة غزة، أمس الأربعاء، بينما أصيب أكثر من 80 بجروح.وقال الناطق باسم الدفاع المدني لوكالة فرانس برس إن "طواقم الدفاع المدني والمسعفين ومواطنين متطوعين نقلوا 33 شهيدا على الأقل وأكثر من 80 مصابا حوالي نصفهم من الأطفال وبعض النساء، جراء غارة إسرائيلية".وأشار بصل إلى أنّ الغارة وقعت بعد الظهر في حي الرمال "حيث استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ مطعم التايلندي، ثم تلاه صاروخ آخر على بعد عشرات الأمتار... قرب مبنى "، موضحا أنّ "المطعم كان مكتظا بمواطنين يحصل بعضهم على وجبات طعام كمساعدات، والمنطقة مكتظة بالمارة والباعة وأصحاب البسطات الصغيرة".وكانت حصيلة أولية أفادت باستشهاد 16 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح.وبذلك، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا أمس الأربعاء في غارات إسرائيلية إلى 59 شخصا، بينهم 48 شخصا في مدينة غزة (شمال)، وفقا للبيانات الصادرة عن الدفاع المدني.(سكاي ينوز)