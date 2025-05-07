Advertisement

عربي-دولي

نصفهم من الأطفال..33 شهيدا بقصف إسرائيلي على مطعم في غزة

Lebanon 24
07-05-2025 | 23:23
A-
A+
Doc-P-1357309-638822822223948717.jpg
Doc-P-1357309-638822822223948717.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الدفاع المدني في قطاع غزة أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع إلى 33 جراء القصف الجوي الإسرائيلي على مطعم في حي الرمال بغرب مدينة غزة، أمس الأربعاء، بينما أصيب أكثر من 80 بجروح.
Advertisement

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن "طواقم الدفاع المدني والمسعفين ومواطنين متطوعين نقلوا 33 شهيدا على الأقل وأكثر من 80 مصابا حوالي نصفهم من الأطفال وبعض النساء، جراء غارة إسرائيلية".

وأشار بصل إلى أنّ الغارة وقعت بعد الظهر في حي الرمال "حيث استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ مطعم التايلندي، ثم تلاه صاروخ آخر على بعد عشرات الأمتار... قرب مبنى مستشفى الشفاء"، موضحا أنّ "المطعم كان مكتظا بمواطنين يحصل بعضهم على وجبات طعام كمساعدات، والمنطقة مكتظة بالمارة والباعة وأصحاب البسطات الصغيرة".

وكانت حصيلة أولية أفادت باستشهاد 16 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح.

وبذلك، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا أمس الأربعاء في غارات إسرائيلية إلى 59 شخصا، بينهم 48 شخصا في مدينة غزة (شمال)، وفقا للبيانات الصادرة عن الدفاع المدني.(سكاي ينوز)

مواضيع ذات صلة
14 شهيداً بقصف إسرائيلي على غزة
lebanon 24
08/05/2025 09:00:55 Lebanon 24 Lebanon 24
9 شهداء وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/05/2025 09:00:55 Lebanon 24 Lebanon 24
3 شهداء بينهم طفلة بقصف استهدف خيمة نازحين في مدرسة بمخيم النصيرات (العربية)
lebanon 24
08/05/2025 09:00:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر فلسطينية: 39 شهيدا في القصف الإسرائيلي على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
lebanon 24
08/05/2025 09:00:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:47 | 2025-05-08
01:34 | 2025-05-08
01:29 | 2025-05-08
00:38 | 2025-05-08
00:32 | 2025-05-08
00:29 | 2025-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24