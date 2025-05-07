أن "انتصار القوات الروسية على الجديدة سيكون مساويا" لانتصار الجيش السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

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وقال بيلاوسوف في مقال له، تم نشره عشية الذكرى الـ 80 للنصر على النازية إن "حماة الوطن يعملون كل ما بوسعهم من أجل ضمان حياة سلمية للمواطنين ويواصلون تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة التي حددها ".

وتابع: "تحافظ القوات الروسية على على امتداد خط التماس بأكمله وتخفض القدرات القتالية للعدو بشكل مستمر".



وأضاف أن "الجنود والضباط الروس يدافعون عما حارب من أجله أجدادهم. وإن انتصار شعب وقواته المسلحة على النازية الجديدة التي رفعت رأسها، سيدخل التاريخ مساويا لمأثرة الشعب والجيش السوفيتي في سنوات العظمى".



وخلص بيلاوسوف إلى القول إن "تاريخ وطننا يدل على أننا لا نُهزم طالما كنا موحدين. والنصر حليفنا!". (روسيا اليوم)