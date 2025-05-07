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عربي-دولي

وزير الدفاع الروسي: انتصار القوات الروسية على النازية الجديدة يوازي انتصار الجيش السوفيتي

Lebanon 24
07-05-2025 | 23:41
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أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف أن "انتصار القوات الروسية على النازية الجديدة سيكون مساويا" لانتصار الجيش السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.
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وقال بيلاوسوف في مقال له، تم نشره عشية الذكرى الـ 80 للنصر على النازية إن "حماة الوطن يعملون كل ما بوسعهم من أجل ضمان حياة سلمية للمواطنين الروس ويواصلون تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة التي حددها القائد الأعلى".
 
وتابع: "تحافظ القوات الروسية على المبادرة الاستراتيجية على امتداد خط التماس بأكمله وتخفض القدرات القتالية للعدو بشكل مستمر".

وأضاف أن "الجنود والضباط الروس يدافعون عما حارب من أجله أجدادهم. وإن انتصار شعب روسيا وقواته المسلحة على النازية الجديدة التي رفعت رأسها، سيدخل التاريخ مساويا لمأثرة الشعب والجيش السوفيتي في سنوات الحرب الوطنية العظمى".

وخلص بيلاوسوف إلى القول إن "تاريخ وطننا يدل على أننا لا نُهزم طالما كنا موحدين. والنصر حليفنا!". (روسيا اليوم) 
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