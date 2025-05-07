روبيو: نراجع تأشيرات الذين اقتحموا مكتبة جامعة كولومبيا

تعليقاً على تنظيم عدد من المحتجين المقنّعين تظاهرة مؤيدة لغزة داخل المكتبة الرئيسية لجامعة في بنيويورك، أكد الأميركي ألا مكان "للبلطجية" في أميركا.

Advertisement

وقال في تغريدة على حسابه بمنصة إكس اليوم الخميس: "نراجع وضع تأشيرات المتعدين والمخربين الذين استولوا على مكتبة ".



كما أضاف قائلا إن "بلطجية لم يعودوا موضع ترحيب في وطننا العظيم"، وفق تعبيره. (العربية)