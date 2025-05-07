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روبيو: نراجع تأشيرات الذين اقتحموا مكتبة جامعة كولومبيا

Lebanon 24
07-05-2025 | 23:51
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تعليقاً على تنظيم عدد من المحتجين المقنّعين تظاهرة مؤيدة لغزة داخل المكتبة الرئيسية لجامعة كولومبيا في مانهاتن بنيويورك، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ألا مكان "للبلطجية" في أميركا.
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وقال في تغريدة على حسابه بمنصة إكس اليوم الخميس: "نراجع وضع تأشيرات المتعدين والمخربين الذين استولوا على مكتبة جامعة كولومبيا".

كما أضاف قائلا إن "بلطجية حماس لم يعودوا موضع ترحيب في وطننا العظيم"، وفق تعبيره. (العربية) 
 
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