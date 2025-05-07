بعد عودة الحديث عن ترحيل مهاجرين..قاض اميركي يعترض

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قال قاض أميركي إن أي محاولة من جانب لترحيل المهاجرين إلى تخالف بوضوح أمرا سابقا للمحكمة يمنع المسؤولين من ترحيل المهاجرين سريعا إلى وجهات أخرى غير بلدانهم دون تقييم أولي لما إذا كانوا معرضين لخطر الاضطهاد أو التعذيب في حال إرسالهم إلى هناك.وأصدر قاضي ميرفي أمرا يمنع ترحيلهم يوم الأربعاء بعد أن ذكرت نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أن قد تقدم للمرة الأولى على ترحيل مهاجرين إلى ليبيا.وقال اثنان من المسؤولين يوم الثلاثاء إن الجيش الأميركي قد ينقل المهاجرين جوا إلى ليبيا يوم الأربعاء لكنهما أكدا أن الخطط قد تتغير.ولم تتمكن رويترز من تحديد عدد المهاجرين الذين قد ترسلهم إلى ليبيا أو جنسيات من تسعى لترحيلهم أو إن كان من بينهم ليبيون. وقال أقارب مواطن مكسيكي لرويترز إنه طُلب منه توقيع وثيقة تسمح بترحيله إلى ليبيا.وقال المدافعون عن حقوق المهاجرين في وثائق المحكمة إن مهاجرين من الفلبين ولاوس وفيتنام من بين من يحتمل ترحيلهم إلى ليبيا.وعندما سئل عن هذه الخطط، قال إنه لا يعلم إن كان ذلك سيحدث. وقال للصحفيين في "لا أعلم. عليكم سؤال ".وقال متحدث باسم "لا نناقش تفاصيل اتصالاتنا الدبلوماسية مع الحكومات الأخرى".