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عربي-دولي

بعد عودة الحديث عن ترحيل مهاجرين..قاض اميركي يعترض

Lebanon 24
07-05-2025 | 23:57
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قال قاض أميركي إن أي محاولة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل المهاجرين إلى ليبيا تخالف بوضوح أمرا سابقا للمحكمة يمنع المسؤولين من ترحيل المهاجرين سريعا إلى وجهات أخرى غير بلدانهم دون تقييم أولي لما إذا كانوا معرضين لخطر الاضطهاد أو التعذيب في حال إرسالهم إلى هناك.
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وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية براين ميرفي أمرا يمنع ترحيلهم يوم الأربعاء بعد أن ذكرت رويترز نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أن إدارة ترامب قد تقدم للمرة الأولى على ترحيل مهاجرين إلى ليبيا.

وقال اثنان من المسؤولين يوم الثلاثاء إن الجيش الأميركي قد ينقل المهاجرين جوا إلى ليبيا يوم الأربعاء لكنهما أكدا أن الخطط قد تتغير.

ولم تتمكن رويترز من تحديد عدد المهاجرين الذين قد ترسلهم واشنطن إلى ليبيا أو جنسيات من تسعى لترحيلهم أو إن كان من بينهم ليبيون. وقال أقارب مواطن مكسيكي لرويترز إنه طُلب منه توقيع وثيقة تسمح بترحيله إلى ليبيا.

وقال المدافعون عن حقوق المهاجرين في وثائق المحكمة إن مهاجرين من الفلبين ولاوس وفيتنام من بين من يحتمل ترحيلهم إلى ليبيا.

وعندما سئل ترامب عن هذه الخطط، قال إنه لا يعلم إن كان ذلك سيحدث. وقال للصحفيين في البيت الأبيض "لا أعلم. عليكم سؤال وزارة الأمن الداخلي".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "لا نناقش تفاصيل اتصالاتنا الدبلوماسية مع الحكومات الأخرى".
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