رئيس وزراء باكستان: جيشنا كان مستعدا للهجمات

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قال رئيس الوزراء ، ، الأربعاء، إن بلاده أثبتت قدرتها على الردع كقوة نووية وتقليدية، مؤكدا أن سلاح الجو الباكستاني نجح في إسقاط 5 طائرات هندية من دون اختراق المجال الجوي ، من بينها 3 مقاتلات من طراز "رافال".وأوضح شريف، في تصريحات صحافية، أن 3 من الطائرات سقطت داخل الأراضي ، بينها واحدة في منطقة باثيندا واثنتان في الجزء الهندي من .وأضاف أن الدفاعات الباكستانية تمكنت أيضا من إسقاط طائرتين مسيرتين خلال العملية.