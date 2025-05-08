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عربي-دولي

المواجهات ترتفع.. اشتباكات بالمدفعية والأسلحة الرشاشة بين الهند وباكستان

Lebanon 24
08-05-2025 | 00:06
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دارت ليل الأربعاء-الخميس اشتباكات بالمدفعية والأسلحة الرشاشة بين الهند وباكستان على طول خط الحدود الفاصل بين البلدين في منطقة كشمير التي يتنازعان السيادة عليها، بحسب ما أعلنت نيودلهي.
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وكان البلدان قد تبادلا الأربعاء قصفا عنيفا أسفر عن 31 قتيلا في الجانب الباكستاني و12 قتيلا في الجانب الهندي، في أخطر مواجهة عسكرية بين القوتين النوويتين منذ عقدين.

ومنذ هجوم 22 نيسان الذي أودى بحياة 26 شخصا في الشطر الهندي من كشمير، تصاعد التوتر بين البلدين المتخاصمين منذ تقسيم البلاد في 1947.

وتحوّل هذا التوتر مواجهة عسكرية ليل الثلاثاء-الأربعاء، بينما سارعت أطراف دولية الى عرض التوسط بين الطرفين أو أقله الدعوة الى ضبط النفس.
وصباح الخميس، قال الجيش الهندي في بيان إنه "ليل السابع إلى الثامن من ايار 2025، نفّذ الجيش الباكستاني قصفا غير مبرر بالأسلحة الخفيفة والمدفعية على طول خط السيطرة (الذي يقوم عمليا مقام خط الحدود بين البلدين) في قطاعات كوبوارا وبارامولا وأوري وأخنور".

وأضاف البيان أن "الجيش الهندي ردّ بشكل متناسب"، موضحا أنه "لم تسجّل أيّ خسائر".

وفي المقابل، أعلنت هيئة المطارات الباكستانية تعليقا مؤقتا لعمليات الطيران في مطارات كراتشي ولاهور وسيالكوت.

وجاء الإعلان الباكستاني بعدما أفادت شبكة جيو التلفزيونية وشاهد من رويترز بأن دوي انفجار سمع في مدينة لاهور بشرق باكستان، صباح الخميس.
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