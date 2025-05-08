المواجهات ترتفع.. اشتباكات بالمدفعية والأسلحة الرشاشة بين الهند وباكستان



Advertisement



وكان البلدان قد تبادلا الأربعاء قصفا عنيفا أسفر عن 31 قتيلا في الجانب و12 قتيلا في الجانب ، في أخطر مواجهة عسكرية بين القوتين النوويتين منذ عقدين.



ومنذ هجوم 22 نيسان الذي أودى بحياة 26 شخصا في الشطر الهندي من كشمير، تصاعد التوتر بين البلدين المتخاصمين منذ تقسيم البلاد في 1947.



وتحوّل هذا التوتر مواجهة عسكرية ليل الثلاثاء-الأربعاء، بينما سارعت أطراف دولية الى عرض التوسط بين الطرفين أو أقله الدعوة الى ضبط النفس. ليل الأربعاء-الخميس اشتباكات بالمدفعية والأسلحة الرشاشة بين وباكستان على طول خط الحدود الفاصل بين البلدين في منطقة التي يتنازعان السيادة عليها، بحسب ما أعلنت .وكان البلدان قد تبادلا الأربعاء قصفا عنيفا أسفر عن 31 قتيلا في الجانب و12 قتيلا في الجانب ، في أخطر مواجهة عسكرية بين القوتين النوويتين منذ عقدين.ومنذ هجوم 22 نيسان الذي أودى بحياة 26 شخصا في الشطر الهندي من كشمير، تصاعد التوتر بين البلدين المتخاصمين منذ تقسيم البلاد في 1947.وتحوّل هذا التوتر مواجهة عسكرية ليل الثلاثاء-الأربعاء، بينما سارعت أطراف دولية الى عرض التوسط بين الطرفين أو أقله الدعوة الى ضبط النفس.

وصباح الخميس، قال الجيش الهندي في بيان إنه "ليل السابع إلى الثامن من ايار 2025، نفّذ الجيش الباكستاني قصفا غير مبرر بالأسلحة الخفيفة والمدفعية على طول خط السيطرة (الذي يقوم عمليا مقام خط الحدود بين البلدين) في قطاعات كوبوارا وبارامولا وأوري وأخنور".



وأضاف البيان أن "الجيش الهندي ردّ بشكل متناسب"، موضحا أنه "لم تسجّل أيّ خسائر".



وفي المقابل، أعلنت الباكستانية تعليقا مؤقتا لعمليات الطيران في مطارات ولاهور وسيالكوت.



وجاء الإعلان الباكستاني بعدما أفادت شبكة جيو التلفزيونية وشاهد من بأن دوي انفجار سمع في مدينة بشرق باكستان، صباح الخميس.