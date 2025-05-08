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عربي-دولي

تزامناً مع دخول هدنة عيد النصر حيز التنفيذ.. كييف تعلن تعرض سومي لهجوم روسي

Lebanon 24
08-05-2025 | 00:18
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دخلت فجر الخميس هدنة لمدة ثلاثة أيام بين موسكو وكييف أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إحياء ذكرى النصر على ألمانيا النازية حيّز التنفيذ، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية.
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وقالت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا" إنّ "وقف إطلاق النار بدأ بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر العظيم"، علما بأنّ كييف لم تقبل بهذه الهدنة وطالبت بدلا منها بوقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما.
 
وبعد دخول الهدنة الأحادية حيز التنفيذ اعلن الجيش الأوكراني عن هجوم روسي بقنابل موجهة على منطقة سومي.
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