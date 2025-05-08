تزامناً مع دخول هدنة عيد النصر حيز التنفيذ.. كييف تعلن تعرض سومي لهجوم روسي

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دخلت فجر الخميس هدنة لمدة ثلاثة أيام بين وكييف أمر بها بمناسبة إحياء ذكرى النصر على حيّز التنفيذ، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية.وقالت الرسمية "ريا" إنّ "وقف إطلاق النار بدأ بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر العظيم"، علما بأنّ لم تقبل بهذه الهدنة وطالبت بدلا منها بوقف لإطلاق النار لمدة .