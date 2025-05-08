كاشفاً عدد الأسرى الأحياء.. نتنياهو: نعارض منسق شؤون الرهائن

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وقال في فيديو نشر على حسابه في منصة إكس مساء أمس الأربعاء "إن تعلم علم اليقين بوجود 21 رهينة ما زالوا على قيد الحياة". بعد إعلان الرئيس الأميركي سابقاً أن عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء في 21، أكد رئيس الوزراء الأمر.وقال في فيديو نشر على حسابه في منصة إكس مساء أمس الأربعاء "إن تعلم علم اليقين بوجود 21 رهينة ما زالوا على قيد الحياة".

إلا أنه أضاف أن "هناك ثلاثة آخرون، تدور الشكوك في أنهم على قيد الحياة". وأكد أن إسرائيل لن تتخلى عن أي منهم.



"عدد الرهائن الأحياء هو 24 ولم يتغيّر"

علماً أن هذا الرقم يتعارض مع ما أعلنه سابقا منسق شؤون الرهائن والمفقودين . إذ أكد أن " عدد الرهائن الأحياء المحتجزين هو 24 ولم يتغيّر".



وقال في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: تحتجز 59 رهينة، بينهم 24 على قائمة الرهائن الأحياء، و35 على قائمة الذين تم تأكيد وفاتهم رسمياً".



يشار إلى أن الجيش ، كان أوضح في أحدث إحصائية له أنه من أصل 251 شخصاً أسرتهم حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر 2023، لا يزال 58 رهينة محتجزين في القطاع الفلسطيني بينهم 34 فارقوا الحياة.