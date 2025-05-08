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عربي-دولي

كاشفاً عدد الأسرى الأحياء.. نتنياهو: نعارض منسق شؤون الرهائن

Lebanon 24
08-05-2025 | 00:25
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بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقاً أن عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة 21، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأمر.
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وقال في فيديو نشر على حسابه في منصة إكس مساء أمس الأربعاء "إن إسرائيل تعلم علم اليقين بوجود 21 رهينة ما زالوا على قيد الحياة".
إلا أنه أضاف أن "هناك ثلاثة آخرون، تدور الشكوك في أنهم على قيد الحياة". وأكد أن إسرائيل لن تتخلى عن أي منهم.

"عدد الرهائن الأحياء هو 24 ولم يتغيّر"
علماً أن هذا الرقم يتعارض مع ما أعلنه سابقا منسق شؤون الرهائن والمفقودين في إسرائيل غال هيرش. إذ أكد أن " عدد الرهائن الأحياء المحتجزين هو 24 ولم يتغيّر".

وقال في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: تحتجز حماس 59 رهينة، بينهم 24 على قائمة الرهائن الأحياء، و35 على قائمة الذين تم تأكيد وفاتهم رسمياً".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، كان أوضح في أحدث إحصائية له أنه من أصل 251 شخصاً أسرتهم حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر 2023، لا يزال 58 رهينة محتجزين في القطاع الفلسطيني بينهم 34 فارقوا الحياة.
 
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