كاتس: ما فعلناه للحوثيين سنفعله في إيران

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الإسرائيلي في بيان اليوم الخميس، إن "ما فعلته إسرائيل بالحوثيين ستفعله في "، في إشارة إلى الضربات التي وجهتها قبل يومين ضد مواقع حوثية في اليمن. هدد كاتس، بتوجيه ضربات قاسية إلى الحوثيين في اليمن، إذا استمروا في إطلاق النار على .الإسرائيلي في بيان اليوم الخميس، إن "ما فعلته إسرائيل بالحوثيين ستفعله في "، في إشارة إلى الضربات التي وجهتها قبل يومين ضد مواقع حوثية في اليمن.

كما شدد على أن "إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية ضد أي تهديد وأي عدو".



إلى ذلك، أردف قائلا "ما فعلناه بحزب الله في ، وبحماس في غزة، وبالأسد في ، وبالحوثيين في اليمن – سنفعله بكم أيضًا في ".



بدوره أكد أمس الأربعاء أن بلاده "إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها"،

في إشارة إلى اتفاق والحوثيين عبر .



وكان العُماني بدر البوسعيدي أعلن يوم الثلاثاء الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة، موضحا أنه "لن يستهدف أي منهما الآخر بما في ذلك السفن الأميركية في ومضيق باب المندب".



جاء ذلك بعيد قرار مفاجئ للرئيس الأميركي بوقف العملية العسكرية على جماعة . إذ قال حينها "إن الحوثيين وافقوا على وقف هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر"، مضيفا أنهم "استسلموا".

في حين قال عضو للحوثيين عبد المالك العجري لوكالة فرانس برس إن "الممرات المائية آمنة لكل السفن العالمية باستثناء إسرائيل"، وأنها إذا مرّت "قد تكون عرضة للاستهداف".



كما أكد أن "إسرائيل خارج الاتفاق.. لكن بقية السفن الأميركية وغيرها هي ضمن الاتفاق".



يذكر أنه عقب اندلاع الحرب في غزة، بدأ الحوثيون مهاجمة سفن في البحر الأحمر وبحر العرب قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، مؤكدين أن ذلك كان دعما للفلسطينيين في القطاع.