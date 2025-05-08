الشيباني عن زيارة الشرع إلى فرنسا: "نقطة تحول"

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وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "شكلت الزيارة التاريخية رفقة فخامة الرئيس ، نقطة تحول في ملف رفع المفروضة على ، وتعزيز ، وخلق بيئة دائمة للسلام والاستثمار التجاري في المنطقة". اعتبر زيارة إلى "نقطة تحول" بالنسبة لبلاده.وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "شكلت الزيارة التاريخية رفقة فخامة الرئيس ، نقطة تحول في ملف رفع المفروضة على ، وتعزيز ، وخلق بيئة دائمة للسلام والاستثمار التجاري في المنطقة".

وأوضح أن "نجاح هذه الزيارة لا يقتصر على المستوى السياسي فقط، بل يعكس أيضا الإرادة المستمرة في تعزيز بناء علاقاتنا الدولية على أسس قوية من التعاون المشترك والاحترام المتبادل مع الجميع". (سكاي نيوز عربية)