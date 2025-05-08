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عربي-دولي

الشيباني عن زيارة الشرع إلى فرنسا: "نقطة تحول"

Lebanon 24
08-05-2025 | 00:38
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اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى فرنسا "نقطة تحول" بالنسبة لبلاده.
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وقال الشيباني عبر حسابه على منصة "إكس": "شكلت الزيارة التاريخية إلى باريس رفقة فخامة الرئيس أحمد الشرع، نقطة تحول في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتعزيز الأمن الإقليمي، وخلق بيئة دائمة للسلام والاستثمار التجاري في المنطقة".
 
وأوضح أن "نجاح هذه الزيارة لا يقتصر على المستوى السياسي فقط، بل يعكس أيضا الإرادة المستمرة في تعزيز بناء علاقاتنا الدولية على أسس قوية من التعاون المشترك والاحترام المتبادل مع الجميع". (سكاي نيوز عربية)
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