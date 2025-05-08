جيل بايدن تحصل على وظيفة جديدة

انضمت ، السيدة الأميركية الأولى السابقة، إلى معهد ميلكن كرئيسة لشبكة الصحة النسائية، في خطوة لتعزيز الأبحاث والخدمات الصحية النسوية حول العالم.

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وصرحت جيل في بيان صحفي صادر عن المعهد: "من الأمراض النسائية مثل الانتباذ البطاني الرحمي إلى قضايا الصحة خلال مرحلة الشيخوخة، استثمرت مبادرة بكثافة في الأبحاث، لكننا ندرك أن تحقيق التقدم يتطلب تعاونا واسعا بين القطاعات".وأضافت: "يسعدني الانضمام إلى معهد ميلكن لقيادة جهود توحيد الخبراء حول هدف واحد: ضمان وصول النساء إلى أبحاث طبية متقدمة تنقذ الأرواح وتغير العالم". (روسيا اليوم)