عشية الاحتفالات بالذكرى الـ80 للنصر.. الكرملين يعلن عن قمة بوتين وشي في موسكو اليوم

أعلن أن الرئيسين الروسي والصيني سيعقدان مباحثات مكثفة في اليوم، عشية احتفالات بالذكرى الـ80 للنصر على وحلفائها.

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وسيشمل البرنامج المشترك لرئيسي البلدين اليوم عملا مكثفا وسيبدأ منذ الصباح الباكر حيث سيبحثان الدولية والتعاون في إطار مجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة العشرين والتبادل التجاري .



كما ستشمل المباحثات التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك خط أنابيب غاز "قوة سيبيريا-2" الممتد من شرقي روسيا إلى غربي .

وسيوقع وشي بعد ذلك بيانين مشتركين سيركز أحدهما على الاستقرار الاستراتيجي العالمي، والآخر على تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، والتي دخلت حقبة جديدة بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، وانتصار الصين على بدعم من موسكو.وسيشمل لقاء الرئيسين التوقيع على جملة من الاتفاقات الحكومية وسيلقي الزعيمان كلمة لوسائل الإعلام.وستكون النقطة الأخيرة في البرنامج الثنائي اليوم "جلسة شاي" غير رسمية بين بوتين وشي، في صيغة أصبحت تقليدا في القمم الروسية السنوات الأخيرة. (روسيا اليوم)