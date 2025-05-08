ترامب يستبعد خفض التعريفات الجمركية على الصين قبل محادثات سويسرا

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وخلال فعالية في ، أشار أحد المراسلين إلى أن طلبت تخفيضا كبيرا للرسوم الجمركية قبل بدء المحادثات، وسأل عما إذا كان على استعداد للامتثال لذلك، فأجاب الرئيس الأميركي "لا".



كما رفض ترامب التلميحات إلى أن هي التي بادرت بالمحادثات المزمع إجراؤها في سويسرا، قائلا إن بحاجة إلى "العودة ودراسة ملفاتها". استبعد الرئيس الأميركي يوم الأربعاء خفض التعريفات الجمركية على الواردات قبل محادثات تجارية رفيعة المستوى بين وبكين مقرر عقدها مطلع الأسبوع المقبل في .وخلال فعالية في ، أشار أحد المراسلين إلى أن طلبت تخفيضا كبيرا للرسوم الجمركية قبل بدء المحادثات، وسأل عما إذا كان على استعداد للامتثال لذلك، فأجاب الرئيس الأميركي "لا".كما رفض ترامب التلميحات إلى أن هي التي بادرت بالمحادثات المزمع إجراؤها في سويسرا، قائلا إن بحاجة إلى "العودة ودراسة ملفاتها".

وأدلى الرئيس الأميركي بهذه التصريحات خلال مراسم أداء اليمين للسفير الأميركي الجديد لدى الصين، ديفيد بيردو، وهو سيناتور سابق من ولاية وصفه ترامب بأنه صديق.



ومن المتوقع أن يجتمع كبار المسؤولين والصينيين مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة النزاع التجاري المستمر، وفقا لما ذكرته حكومتا البلدين.



ومن المقرر أن يترأس الوفد الأميركي الأميركي والممثل التجاري الأميركي جرير.



وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة " ": "لقد اتفقنا على التحدث، ثم سنتفق يومي السبت والأحد على ما سنتحدث عنه. إحساسي هو أن هذا سيكون حول خفض التصعيد، وليس حول الصفقة التجارية الكبيرة".