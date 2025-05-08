"وول ستريت جورنال" تكشف: تحرك دبلوماسي لإقناع الحوثيين بوقف هجماتهم ضد إسرائيل

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كشفت صحيفة " "، اليوم الخميس، أن هناك تحركا يهدف إلى إقناع الحوثيين بوقف هجماتهم ضد .وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول في إن هناك تحركا دبلوماسيا لإقناع الحوثيين بوقف هجماتهم على إسرائيل.وأضافت " جورنال" بأن "العمل لا يزال قائما لضمان سلامة الملاحة في وقد يشمل ذلك مرافقة بحرية محدودة للسفن أثناء عبورها في ظل بدء تنفيذ الهدنة مع الحوثيين".وكان الرئيس الأميركي قد قال الثلاثاء إن الحوثيين "استسلموا"، وطلبوا من وقف عليهم، مشيرا إلى أن القصف الأميركي سيتوقف فورا.ولدى استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك في ، قال : "قال الحوثيون إنهم لم يعودوا يريدون القتال. ببساطة لا يريدون القتال بعد الآن".وأضاف أن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقت الحركة المتحالفة مع التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في .ووصفت الخارجية الأميركية الاتفاق بأنه "اختبار لجدية الحوثيين"، مشيرة إلى أنهم "أبلغونا عبر برغبتهم في وقف إطلاق النار"، لكنها شددت على أن "الحكم سيكون على الأفعال لا الأقوال".وأعلنت سلطنة ، الثلاثاء، عن توصل الولايات المتحدة والحوثيين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يشمل وقف استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك بعد أسابيع من التصعيد العسكري.(سكاي نيوز)