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عربي-دولي

زيلينسكي في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية: لمحاربة الشر الروسي معًا

Lebanon 24
08-05-2025 | 03:08
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب الخميس لمناسبة مرور 80 عاما على الانتصار على ألمانيا النازية، أنّه يجب "محاربة الشر" الروسي "معا"، بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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وقال زيلينسكي في خطاب نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب أن يُحارب، معا، بعزيمة وبقوة".
وندد زيلينسكي بالاحتفالات الضخمة التي ينظمها الكرملين في موسكو الجمعة بهذه المناسبة (عيد النصر)، مؤكدا أنها "ستكون استعراضا للوقاحة" و"الأكاذيب".

وقال متحدث باسم الجيش الأوكراني اليوم الخميس إن قوات روسية واصلت مهاجمة جنود أوكرانيين في الشرق رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا لمدة ثلاثة أيام ودخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل بتوقيت موسكو.
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