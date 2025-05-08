زيلينسكي في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية: لمحاربة الشر الروسي معًا

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وقال في خطاب نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب أن يُحارب، معا، بعزيمة وبقوة". أكد الرئيس الأوكراني في خطاب الخميس لمناسبة مرور 80 عاما على الانتصار على ، أنّه يجب "محاربة الشر" الروسي "معا"، بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء عمليتها العسكرية في .وقال في خطاب نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب أن يُحارب، معا، بعزيمة وبقوة".

وندد زيلينسكي بالاحتفالات الضخمة التي ينظمها في الجمعة بهذه المناسبة (عيد النصر)، مؤكدا أنها "ستكون استعراضا للوقاحة" و"الأكاذيب".



وقال متحدث باسم الجيش الأوكراني اليوم الخميس إن قوات روسية واصلت مهاجمة جنود أوكرانيين في الشرق رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا لمدة ثلاثة أيام ودخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل بتوقيت موسكو.