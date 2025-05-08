3 مطالب إسرائيلية على طاولة المحادثات بين تركيا وإسرائيل حول سوريا

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وفي إطار تلك المباحثات، ستقدم مطلبين رئيسيين: ألا تكون هناك قوة عسكرية تهدد أمنها بالقرب من الحدود، وألا تكون هناك أسلحة استراتيجية في سوريا تهددها أيضاَ، وفق ما أفادت مصادر مطلعة لهيئة البث . كتب موقع "العربية": للمرة الثالثة، تعقد اليوم الخميس في باكو، محادثات بين وإسرائيل حول ، بوساطة أذربيجان التي تتمتع بعلاقات جيدة مع .وفي إطار تلك المباحثات، ستقدم مطلبين رئيسيين: ألا تكون هناك قوة عسكرية تهدد أمنها بالقرب من الحدود، وألا تكون هناك أسلحة استراتيجية في سوريا تهددها أيضاَ، وفق ما أفادت مصادر مطلعة لهيئة البث .

مباحثات غير مباشرة

أتى ذلك، فيما أعلن الرئيس السوري أمس أن "بلاده تجري مباحثات غير مباشرة مع تل أبيب من أجل خفض التصعيد".



وكانت مصادر مطلعة أوضحت سابقاً أن تركيا تسعى لإنشاء قواعد عسكرية في مناطق سوية مختلفة، حسب ما أوردت .



فيما كشفت مصادر إسرائيلية قبل يومين، أن الجيش ضاعف وجوده في مرتفعات والمنطقة العازلة مع سوريا، بالتزامن مع إجرائه محادثات مع لتنسيق النشاط العسكري في الأراضي السوري، وفق ما نقلت صحيفة .

يشار إلى أن إسرائيل كانت قصفت موقعاً قرب في العاصمة ، الخميس الفائت.



كما شنت أكثر من 20 غارة فجر السبت الماضي على مراكز ومستودعات عسكرية في أنحاء سوريا، اعتبرت "الأكثر عنفاً منذ بداية العام"، حسب ما أفادت حينها فرانس برس.



بينما أعلن في بيان مشترك مع وزير دفاعه يسرائيل كاتس حينها، أنها "رسالة واضحة للنظام السوري، بأن إسرائيل لن تسمح بنشر قوات جنوب دمشق، أو بتهديد الطائفة الدرزية بأي شكل من الأشكال"، وفق قوله.