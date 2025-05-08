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عربي-دولي
عراقجي: نرفض اتهامنا بالضلوع في مخطط ضد سفارة إسرائيل في لندن
Lebanon 24
08-05-2025
|
03:33
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نفى
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
"بصورة قاطعة" التقارير التي تربط بين مواطنين إيرانيين وبين مخطط إرهابي مزعوم يستهدف
السفارة الإسرائيلية
في
لندن
، بحسب ما أوردته
وكالة الأنباء البريطانية
(بي إيه ميديا)، اليوم الخميس.
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وكانت شرطة العاصمة
البريطانية
لندن أعلنت اعتقال خمسة رجال إيرانيين للاشتباه في تحضيرهم للقيام بعمل إرهابي بمواقع مختلفة في أنحاء
إنجلترا
، وذلك بعد
الكشف عن
مؤامرة يشتبه في أنها "لاستهداف موقع واحد".
وأفادت صحيفة "التايمز" البريطانية ووسائل إعلام أخرى، بأن السفارة التي توجد في كنسينغتون،
غرب لندن
، عُرف أنها كانت هدفا للمؤامرة المزعومة، لكن الشرطة رفضت الكشف عن المزيد من التفاصيل.
ونفى
عراقجي
، في منشور على منصة "إكس"، التقارير التي تفيد بتورط مواطنين إيرانيين في الأمر، وقال إن "
إيران
ترفض بصورة قاطعة أي تورط لها في مثل هذه الأعمال، وتؤكد أننا لم نتلق أي معلومات بشأن أي مزاعم عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة".
وأضاف: "حثت إيران
المملكة
المتحدة على التعاون معها حتى نتمكن من المساعدة في أي تحقيق بشأن مزاعم موثوقة. يشير التوقيت وعدم المشاركة إلى وجود خلل ما".
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