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عربي-دولي

بانتظار الدخان الأبيض... الالاف يتجمعون في ساحة الفاتيكان

Lebanon 24
08-05-2025 | 04:40
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يتجمع الالاف في ساحة القديس بطرس وفي الساحات المحيطة بالفاتيكان  بانتظار الساعة العاشرة والنصف بتوقيت روما بانتظار الدخان الابيض المحتمل، لكن مصادر دار الصحافة لدى الكرسي الرسولي تؤكد ان التاخير ناتج عن العدد الكبير للكرادلة. 
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وبحسب الوكالة الوطنية، هناك مشكلة يواجهها الصحافيون وهي تعطيل السلطات الأمنية شبكة الاتصالات الخليوية حتى في دار الصحافة وذلك لأسباب أمنية، بالاضافة الى انه  يجب الابتعاد اكثر من ٣٠٠ متر من حاضرة الفاتيكان لالتقاط الشبكة. ومن الصعب جدا الدخول والخروج من الفاتيكان بسبب توافد عشرات الالاف نحو الساحة الرئيسية لرؤية الدخان الابيض.
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