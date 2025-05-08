بانتظار الدخان الأبيض... الالاف يتجمعون في ساحة الفاتيكان

يتجمع الالاف في ساحة وفي الساحات المحيطة بالفاتيكان بانتظار الساعة العاشرة والنصف بتوقيت بانتظار الدخان الابيض المحتمل، لكن مصادر دار الصحافة لدى الكرسي الرسولي تؤكد ان التاخير ناتج عن العدد الكبير للكرادلة.

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وبحسب ، هناك مشكلة يواجهها الصحافيون وهي تعطيل شبكة الاتصالات الخليوية حتى الصحافة وذلك لأسباب أمنية، بالاضافة الى انه يجب الابتعاد اكثر من ٣٠٠ متر من حاضرة لالتقاط الشبكة. ومن الصعب جدا الدخول والخروج من الفاتيكان بسبب توافد عشرات الالاف نحو لرؤية الدخان الابيض.