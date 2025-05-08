بعد إسقاط باكستان مسيراتها.. الهند تطلق "الرد الحازم"

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حذّر ، من أن بلاده سترد على أي هجوم قد تشنه إسلام آباد، ردا على ضربات نفذتها في الأراضي الباكستانية.وقال جايشانكار خلال استقباله نظيره : "ردنا كان محددا ومدروسا. تصعيد الوضع ليس نيّتنا، لكن في حال وقعت أي هجمات عسكرية علينا، يجب ألا يكون ثمة مجال للشك بأننا سنواجهها بردّ حازم للغاية".وأججت التوترات الأخيرة المخاوف من نشوب صراع عسكري بين الجارتين المسلحتين نوويا.من جانبه، قال الجيش ، الخميس، إنه أسقط 25 طائرة مسيرة أطلقتها منذ مساء الأربعاء غداة اندلاع مواجهة عسكرية بين الطرفين تعد الأخطر بين نيودلهي وإسلام أباد منذ عقدين.وأفاد المتحدث العسكري الباكستاني بأن الهند أرسلت طائرات مسيرة من طراز هاروب لعدة مواقع منها مواقع في وكراتشي، مشيرا إلى أن الحطام يتم جمعه.وأضاف أن "الطائرات المسيرة التي تطلقها الهند مستمرة في الدخول للمجال الجوي الباكستاني. الهند ستستمر في دفع ثمن باهظ لهذا الاعتداء السافر".من جانبها، قالت الهند إنها قصفت ما وصفته بـ"بنية تحتية إرهابية" في باكستان في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أسبوعين من اتهامها إسلام اباد بالضلوع في هجوم في الشطر الهندي من أدى إلى مقتل 26 شخصا معظمهم من السياح .ونفت إسلام أباد الاتهام وتعهدت بالرد على الضربات الصاروخية، وأعلنت إسقاط 5 مقاتلات هندية، فيما ووصفت في التقارير عن إسقاط الطائرات بأنها "معلومات مضللة".