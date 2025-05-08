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عربي-دولي
في أذربيجان... محادثات تركية- إسرائيلية بشأن سوريا
Lebanon 24
08-05-2025
|
05:40
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ذكرت هيئة الإذاعة
الإسرائيلية
أن
إسرائيل
وتركيا ستستأنفان اليوم الخميس المحادثات في
باكو
بوساطة من الحكومة الأذربيجانية، وأن
تل أبيب
ستطرح 3 مطالب رئيسية على
أنقرة
.
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وبحسب تقرير الإذاعة، ستعرض إسرائيل خلال المحادثات عدة مطالب رئيسية: منها ضمان عدم وجود أي قوة عسكرية تهدد أمنها قرب الحدود مع
سوريا
، والتأكيد على خلو سوريا من أسلحة استراتيجية ، ولا ينبغي أن تشكل سوريا تهديداً مباشراً لإسرائيل".
وللمرة الثالثة، تعقد اليوم الخميس في باكو، محادثات بين
تركيا
وإسرائيل حول سوريا، بوساطة أذربيجان التي تتمتع بعلاقات جيدة مع تل أبيب.
وأعلن الرئيس السوري
أحمد الشرع
أمس
من باريس
أن "بلاده تجري مباحثات غير مباشرة مع تل أبيب من أجل خفض التصعيد".
يشار إلى أن إسرائيل كانت قصفت موقعاً قرب
القصر الرئاسي
في العاصمة
دمشق
، الخميس الفائت.
كما شنت أكثر من 20 غارة فجر السبت الماضي على مراكز ومستودعات عسكرية في أنحاء سوريا، اعتبرت "الأكثر عنفاً منذ بداية العام"، حسب ما أفادت حينها فرانس برس.
بينما أعلن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
في بيان مشترك مع وزير دفاعه
يسرائيل كاتس
حينها، أنها "رسالة واضحة للنظام السوري، بأن إسرائيل لن تسمح بنشر قوات
سورية
جنوب دمشق، أو بتهديد
الطائفة الدرزية
بأي شكل من الأشكال"، وفق قوله.
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