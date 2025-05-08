في أذربيجان... محادثات تركية- إسرائيلية بشأن سوريا

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ذكرت هيئة الإذاعة أن وتركيا ستستأنفان اليوم الخميس المحادثات في بوساطة من الحكومة الأذربيجانية، وأن ستطرح 3 مطالب رئيسية على .وبحسب تقرير الإذاعة، ستعرض إسرائيل خلال المحادثات عدة مطالب رئيسية: منها ضمان عدم وجود أي قوة عسكرية تهدد أمنها قرب الحدود مع ، والتأكيد على خلو سوريا من أسلحة استراتيجية ، ولا ينبغي أن تشكل سوريا تهديداً مباشراً لإسرائيل".وللمرة الثالثة، تعقد اليوم الخميس في باكو، محادثات بين وإسرائيل حول سوريا، بوساطة أذربيجان التي تتمتع بعلاقات جيدة مع تل أبيب.وأعلن الرئيس السوري أمس أن "بلاده تجري مباحثات غير مباشرة مع تل أبيب من أجل خفض التصعيد".يشار إلى أن إسرائيل كانت قصفت موقعاً قرب في العاصمة ، الخميس الفائت.كما شنت أكثر من 20 غارة فجر السبت الماضي على مراكز ومستودعات عسكرية في أنحاء سوريا، اعتبرت "الأكثر عنفاً منذ بداية العام"، حسب ما أفادت حينها فرانس برس.بينما أعلن في بيان مشترك مع وزير دفاعه حينها، أنها "رسالة واضحة للنظام السوري، بأن إسرائيل لن تسمح بنشر قوات جنوب دمشق، أو بتهديد بأي شكل من الأشكال"، وفق قوله.