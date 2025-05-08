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عربي-دولي

الخطوط الجوية التركية تلغي رحلاتها إلى باكستان حتى هذا الموعد

Lebanon 24
08-05-2025 | 05:56
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أعلنت شركة Turkish Airlines إلغاء رحلاتها من وإلى باكستان يومي الثامن والتاسع من أيار الجاري بسبب الوضع المتوتر في المنطقة.

وجاء في بيان صدر عن الشركة يوم الخميس: "بسبب عدم الاستقرار السياسي في آسيا، تم إلغاء رحلاتنا إلى إسلام أباد ولاهور يوم الخميس 8 أيار ويوم الجمعة 9 أيار".
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وبذلك لن تنفذ الشركة 6 رحلات في كلا الاتجاهين بين إسطنبول وإسلام أباد ولاهور.

وأضافت الشركة أنه يمكن استرداد تذاكر هذه الوجهات التي تم شراؤها قبل السابع من أيار أو تغيير موعدها دون رسوم إضافية.
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