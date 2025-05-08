الخطوط الجوية التركية تلغي رحلاتها إلى باكستان حتى هذا الموعد

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أعلنت شركة Turkish Airlines إلغاء رحلاتها من وإلى باكستان يومي الثامن والتاسع من أيار الجاري بسبب الوضع المتوتر في المنطقة.وجاء في بيان صدر عن الشركة يوم الخميس: "بسبب عدم الاستقرار السياسي في ، تم إلغاء رحلاتنا إلى إسلام أباد ولاهور يوم الخميس 8 أيار ويوم الجمعة 9 أيار".وبذلك لن تنفذ الشركة 6 رحلات في كلا الاتجاهين بين إسطنبول وإسلام أباد ولاهور.وأضافت الشركة أنه يمكن استرداد تذاكر هذه الوجهات التي تم شراؤها قبل السابع من أيار أو تغيير موعدها دون رسوم إضافية.