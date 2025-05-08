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عربي-دولي

"نسعى للسلام".. وزير الدفاع الباكستاني: مستعدون للرد على أي استفزاز

Lebanon 24
08-05-2025 | 06:15
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أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف أن بلاده تسعى إلى تحقيق السلام مع الهند، لكنها لن تتوانى في الدفاع عن سيادتها إن تعرضت لأي استفزاز.
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 وفي مقابلة مع شبكة CNN، شدد على أن باكستان مستعدة تماما للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بكل الوسائل الممكنة، مؤكدا أن باكستان عازمة على حماية سيادتها الوطنية، وأوضح أن الجيش الباكستاني على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديد أو استفزاز محتمل.

وأضاف أن الهند تتجاوز حدودها وتنتهك القوانين الدولية، ما يشكل مصدرا رئيسيا للتوتر ومسبباً أساسياً للصراعات في المنطقة.

ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى تحميل الهند المسؤولية الكاملة عن تصرفاتها، مطالبا بضرورة ممارسة ضغوط جماعية لمعالجة التصعيد المتزايد والتوتر المستمر في الإقليم.

وفي رده على سؤال من المحاور، أشار آصف إلى أن وسائل الإعلام الهندية نفسها أقرت بتحطم ثلاث طائرات في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي، واعتبر أن تصرفات الهند كانت هجمات متعمدة ضد مدنيين، أسفرت عن إصابة نساء وأطفال أبرياء.

وشدد على أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وفيما يخص حادثة باهالجام جدد التأكيد أن بلاده تجدد مطالبتها بإجراء تحقيق دولي عاجل وشفاف.

كما ناشد المجتمع الدولي العمل للكشف عن الحقيقة وراء هذا الهجوم الذي وقع في الأراضي المتنازع عليها، وتحديد الجهة المسؤولة عنه.
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