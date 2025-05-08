قائد القوة الجوية الإيرانية: سنُدافع عن البلاد بكلّ قوة

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أعلن قائد القوّة الجوية للجيش ، أن كافة المقاتلات تم تزويدها بذخائر ومعدات وصواريخ بعيدة المدى، ومحلية الصنع.كما أضاف أن القوات المسلحة ستدافع عن البلاد بكل قوة.وشدد على أن بلاده تمرّ بمرحلة حساسة للغاية، لافتاً إلى أنها بحاجة إلى ضابط يمتلك جناحين هما الالتزام والتخصص.وأردف قائلا: " في العالم يتحرك بسرعة الضوء، وعلينا ألا نتخلف عنه". (العربية)