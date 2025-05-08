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عربي-دولي

قائد القوة الجوية الإيرانية: سنُدافع عن البلاد بكلّ قوة

Lebanon 24
08-05-2025 | 06:15
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أعلن قائد القوّة الجوية للجيش الإيراني حميد واحدي، أن كافة المقاتلات تم تزويدها بذخائر ومعدات وصواريخ بعيدة المدى، ومحلية الصنع.
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كما أضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ستدافع عن البلاد بكل قوة.

وشدد على أن بلاده تمرّ بمرحلة حساسة للغاية، لافتاً إلى أنها بحاجة إلى ضابط يمتلك جناحين هما الالتزام والتخصص.

وأردف قائلا: "العلم في العالم يتحرك بسرعة الضوء، وعلينا ألا نتخلف عنه". (العربية)
 
 
 
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