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عربي-دولي

بعد تهديد ترامب... هذا ما فعلته أميركا في المحيط الهندي

Lebanon 24
08-05-2025 | 07:18
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نشرت الولايات المتحدة الأميركية عدة قاذفات استراتيجية "بي-52" في قاعدة دييغو غارسيا الجوية في المحيط الهندي.
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جاء ذلك وفقا لما ذكرته مجلة القوات الجوية والفضائية، نقلا عن بيانات تتبع الرحلات الجوية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد في وقت سابق، في مقابلة له مع شبكة nbc news بما أسماه "قصفا غير مسبوق" إذا لم تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن برنامج الأخيرة النووي.
 
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في أواخر آذار الماضي أن الولايات المتحدة أرسلت قاذفات استراتيجية من طراز "بي-2 سبيريت" إلى قاعدة دييغو غارسيا الجوية في المحيط الهندي كإشارة للحوثيين وإيران وسط الهجمات المستمرة على إسرائيل والشحن في البحر الأحمر.

وتابعت الصحيفة: "تم إرسال قاذفات بي-52 إلى جزيرة دييغو غارسيا النائية في المحيط الهندي حيث كانت تتمركز عدة قاذفات بي-2 منذ أسابيع".

وحذر ترامب من أن طهران ستتحمل المسؤولية المباشرة عن تصرفات الحوثيين، وهدد بالتحرك العسكري إذا استمر برنامج إيران النووي في التطور.

وكان ترامب قد أعرب، فبراير الماضي، عن استعداده إبرام صفقة ع إيران بدلا من شن حرب ضدها. وقال إنه يريد التوصل إلى اتفاق سلام نووي "موثق" مع إيران يسمح لطهران بالنمو والازدهار في سلام، داعيا إلى بدء العمل على الفور.
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