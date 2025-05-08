بعد تهديد ترامب... هذا ما فعلته أميركا في المحيط الهندي

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جاء ذلك وفقا لما ذكرته مجلة والفضائية، نقلا عن بيانات تتبع الرحلات الجوية. وكان الرئيس الأميركي قد هدد في وقت سابق، في مقابلة له مع شبكة بما أسماه "قصفا غير مسبوق" إذا لم تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن برنامج الأخيرة . نشرت الأميركية عدة قاذفات استراتيجية "بي-52" في قاعدة الجوية في .جاء ذلك وفقا لما ذكرته مجلة والفضائية، نقلا عن بيانات تتبع الرحلات الجوية. وكان الرئيس الأميركي قد هدد في وقت سابق، في مقابلة له مع شبكة بما أسماه "قصفا غير مسبوق" إذا لم تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن برنامج الأخيرة .

وذكرت صحيفة " " في أواخر آذار الماضي أن الولايات المتحدة أرسلت قاذفات استراتيجية من طراز "بي-2 سبيريت" إلى قاعدة الجوية في المحيط كإشارة للحوثيين وإيران وسط الهجمات المستمرة على والشحن في .



وتابعت الصحيفة: "تم إرسال قاذفات بي-52 إلى النائية في المحيط الهندي حيث كانت تتمركز عدة قاذفات بي-2 منذ أسابيع".



وحذر من أن ستتحمل المسؤولية المباشرة عن تصرفات الحوثيين، وهدد بالتحرك العسكري إذا استمر برنامج النووي في التطور.



وكان ترامب قد أعرب، فبراير الماضي، عن استعداده إبرام صفقة ع إيران بدلا من شن حرب ضدها. وقال إنه يريد التوصل إلى اتفاق سلام نووي "موثق" مع إيران يسمح لطهران بالنمو والازدهار في سلام، داعيا إلى بدء العمل على الفور.