شركة "Turkish Airlines" ألغت رحلاتها من المنتجعات التركية إلى مدن روسية

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أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصدر مطلع في قطاع السياحة قوله إنّ شركة "Turkish Airlines" ألغت اليوم كافة الرحلات من أنطاليا ودارمان وبودروم إلى المدن الروسية، بما في ذلك ".وأشار المصدر إلى أن القرار قد يكون مرتبطا بالتأخيرات وإلغاء الرحلات الجوية في المطارات الروسية". (روسيا اليوم)