24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
شركة "Turkish Airlines" ألغت رحلاتها من المنتجعات التركية إلى مدن روسية
Lebanon 24
08-05-2025
|
07:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصدر مطلع في قطاع السياحة قوله إنّ شركة "Turkish Airlines" ألغت اليوم كافة الرحلات من أنطاليا ودارمان وبودروم إلى المدن الروسية، بما في ذلك
موسكو
".
Advertisement
وأشار المصدر إلى أن القرار قد يكون مرتبطا بالتأخيرات وإلغاء الرحلات الجوية في المطارات الروسية". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: شركة الطيران البولندية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 11 من الشهر الجاري
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: شركة الطيران البولندية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 11 من الشهر الجاري
08/05/2025 18:45:19
08/05/2025 18:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: شركة طيران أوروبا تلغي رحلاتها المقررة غدا من مدريد إلى تل أبيب
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: شركة طيران أوروبا تلغي رحلاتها المقررة غدا من مدريد إلى تل أبيب
08/05/2025 18:45:19
08/05/2025 18:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: شركة دلتا الأميركية للطيران تلغي رحلاتها من وإلى مطار تل أبيب
Lebanon 24
رويترز: شركة دلتا الأميركية للطيران تلغي رحلاتها من وإلى مطار تل أبيب
08/05/2025 18:45:19
08/05/2025 18:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطوط الجوية التركية تلغي رحلاتها إلى باكستان حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الخطوط الجوية التركية تلغي رحلاتها إلى باكستان حتى هذا الموعد
08/05/2025 18:45:19
08/05/2025 18:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصور.. المؤمنون ينتظرون الدخان الأبيض من الفاتيكان
Lebanon 24
بالصور.. المؤمنون ينتظرون الدخان الأبيض من الفاتيكان
11:28 | 2025-05-08
08/05/2025 11:28:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"سنفتح عليكم أبواب جهنم".. إيران تحذّر إسرائيل وأميركا!
Lebanon 24
"سنفتح عليكم أبواب جهنم".. إيران تحذّر إسرائيل وأميركا!
11:27 | 2025-05-08
08/05/2025 11:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: إطلاق صواريخ من لبنان خلال الهدنة عمل فردي
Lebanon 24
حماس: إطلاق صواريخ من لبنان خلال الهدنة عمل فردي
11:15 | 2025-05-08
08/05/2025 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تنهار المالية الأميركية؟ نائبة جمهورية تدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
هل تنهار المالية الأميركية؟ نائبة جمهورية تدق ناقوس الخطر
10:55 | 2025-05-08
08/05/2025 10:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال 24 ساعة... إستشهاد 106 أشخاص في غزة
Lebanon 24
خلال 24 ساعة... إستشهاد 106 أشخاص في غزة
10:42 | 2025-05-08
08/05/2025 10:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"حماتي السبب".. بعد تعرّضها للانتقاد بأن ملابسها لا تتناسب مع عمرها هكذا ردت أبنة أصالة (فيديو)
Lebanon 24
"حماتي السبب".. بعد تعرّضها للانتقاد بأن ملابسها لا تتناسب مع عمرها هكذا ردت أبنة أصالة (فيديو)
23:44 | 2025-05-07
07/05/2025 11:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين... بشرى سارّة من "هيئة إدارة السير"!
Lebanon 24
للمواطنين... بشرى سارّة من "هيئة إدارة السير"!
12:38 | 2025-05-07
07/05/2025 12:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سيدة تفتح "معركة" على أوتوستراد الزلقا.. فيديو يرصدها!
Lebanon 24
سيدة تفتح "معركة" على أوتوستراد الزلقا.. فيديو يرصدها!
14:41 | 2025-05-07
07/05/2025 02:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تتواجد حاليا في أميركا.. ببطن منتفخ مذيعة أخبار الـ mtv تكشف عن حملها للمرة الثانية بطفلة (صور)
Lebanon 24
تتواجد حاليا في أميركا.. ببطن منتفخ مذيعة أخبار الـ mtv تكشف عن حملها للمرة الثانية بطفلة (صور)
03:48 | 2025-05-08
08/05/2025 03:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"أزمة حادة"... شيرين عبد الوهاب تلجأ إلى القضاء لهذا السبب!
Lebanon 24
"أزمة حادة"... شيرين عبد الوهاب تلجأ إلى القضاء لهذا السبب!
15:30 | 2025-05-07
07/05/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:28 | 2025-05-08
بالصور.. المؤمنون ينتظرون الدخان الأبيض من الفاتيكان
11:27 | 2025-05-08
"سنفتح عليكم أبواب جهنم".. إيران تحذّر إسرائيل وأميركا!
11:15 | 2025-05-08
حماس: إطلاق صواريخ من لبنان خلال الهدنة عمل فردي
10:55 | 2025-05-08
هل تنهار المالية الأميركية؟ نائبة جمهورية تدق ناقوس الخطر
10:42 | 2025-05-08
خلال 24 ساعة... إستشهاد 106 أشخاص في غزة
10:30 | 2025-05-08
لماذا ينبغي لتركيا أن تتصدى للهجوم الإسرائيلي في سوريا؟.. تقرير لـ"Middle East Eye"
فيديو
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
Lebanon 24
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
09:57 | 2025-05-05
08/05/2025 18:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
01:36 | 2025-05-05
08/05/2025 18:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
08/05/2025 18:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24