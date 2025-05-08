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إقتصاد

شركة "Turkish Airlines" ألغت رحلاتها من المنتجعات التركية إلى مدن روسية

Lebanon 24
08-05-2025 | 07:57
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أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصدر مطلع في قطاع السياحة قوله إنّ شركة "Turkish Airlines" ألغت اليوم كافة الرحلات من أنطاليا ودارمان وبودروم إلى المدن الروسية، بما في ذلك موسكو".
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وأشار المصدر إلى أن القرار قد يكون مرتبطا بالتأخيرات وإلغاء الرحلات الجوية في المطارات الروسية". (روسيا اليوم)
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