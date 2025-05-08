بالأرقام.. كم بلغت قيمة صادرات مصر إلى روسيا خلال 10 سنوات؟

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أظهر تقرير التجارة الخارجية الصادر عن للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن إجمالي قيمة صادرات مصر إلى خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2025 بلغت نحو 4.495 مليار دولار.وبحسب التقرير، شهدت الصادرات إلى روسيا تقلبات على مدى السنوات العشر الماضية، حيث سجّلت في:عام 2015: 346.68 مليون دولارعام 2016: 282.17 مليون دولارعام 2017: 396.44 مليون دولارعام 2018: 405.87 مليون دولارعام 2019: 351.55 مليون دولارعام 2020: 423.64 مليون دولارعام 2021: 489.58 مليون دولارعام 2022: 597.91 مليون دولارعام 2023: 523.96 مليون دولارعام 2024: 606.79 مليون دولاروأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر كانون الثاني من عام 2025 بلغت 71.22 مليون دولار، ما يعكس استمرار التبادل التجاري بين البلدين في اتجاه تصاعدي نسبيًا في السنوات الأخيرة. (روسيا اليوم)