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إقتصاد

بالأرقام.. كم بلغت قيمة صادرات مصر إلى روسيا خلال 10 سنوات؟

Lebanon 24
08-05-2025 | 08:02
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أظهر تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن إجمالي قيمة صادرات مصر إلى روسيا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2025 بلغت نحو 4.495 مليار دولار.
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وبحسب التقرير، شهدت الصادرات المصرية إلى روسيا تقلبات على مدى السنوات العشر الماضية، حيث سجّلت في:

عام 2015: 346.68 مليون دولار

عام 2016: 282.17 مليون دولار

عام 2017: 396.44 مليون دولار

عام 2018: 405.87 مليون دولار

عام 2019: 351.55 مليون دولار

عام 2020: 423.64 مليون دولار

عام 2021: 489.58 مليون دولار

عام 2022: 597.91 مليون دولار

عام 2023: 523.96 مليون دولار

عام 2024: 606.79 مليون دولار

وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر كانون الثاني من عام 2025 بلغت 71.22 مليون دولار، ما يعكس استمرار التبادل التجاري بين البلدين في اتجاه تصاعدي نسبيًا في السنوات الأخيرة. (روسيا اليوم)
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