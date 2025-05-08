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عربي-دولي

نتنياهو: 21 رهينة في غزة على قيد الحياة

Lebanon 24
08-05-2025 | 08:42
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعلم أن 21 رهينة من أصل 59 لا يزالون محتجزين لدى حركة "حماس" وعلى قيد الحياة، فيما حالة 3 آخرين غير واضحة.
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وقال نتنياهو في كلمة مصورة: "نعلم بالتأكيد أن 21 رهينة على قيد الحياة، وهذا لا شك فيه، لكن هناك 3 آخرين حالتهم غير مؤكدة. ومع ذلك، نحن مصممون على إعادة الجميع، ولن نترك أحدا".

وبحسب البيانات الرسمية، لا تزال حركة "حماس" تحتجز 59 رهينة في قطاع غزة. وفقا لتقديرات سابقة أعلنها نتنياهو، فإن ما يصل إلى 24 رهينة على قيد الحياة، بينما تم الإعلان عن وفاة ما يصل إلى 35 آخرين.

وفي يوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن عدد الرهناء الأحياء في القطاع هو 21، مما أثار ردود فعل واسعة.

وطالبت منظمة "منتدى عائلات الرهائن" الإسرائيلية التي تعنى برعاية ودعم عائلات الرهائن الذين اختطفهم "حماس" في 7 تشرين الثاني 2023، الحكومة بالرد على تصريحات ترامب وإبلاغها إذا كانت هناك أي معلومات جديدة عن حالة المختطفين.
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