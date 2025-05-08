نتنياهو: 21 رهينة في غزة على قيد الحياة

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أعلن أن تعلم أن 21 رهينة من أصل 59 لا يزالون محتجزين لدى حركة " " وعلى قيد الحياة، فيما حالة 3 آخرين غير واضحة.وقال في كلمة مصورة: "نعلم بالتأكيد أن 21 رهينة على قيد الحياة، وهذا لا شك فيه، لكن هناك 3 آخرين حالتهم غير مؤكدة. ومع ذلك، نحن مصممون على إعادة الجميع، ولن نترك أحدا".وبحسب البيانات الرسمية، لا تزال حركة "حماس" تحتجز 59 رهينة في . وفقا لتقديرات سابقة أعلنها نتنياهو، فإن ما يصل إلى 24 رهينة على قيد الحياة، بينما تم الإعلان عن وفاة ما يصل إلى 35 آخرين.وفي يوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأميركي أن عدد الرهناء الأحياء في القطاع هو 21، مما أثار ردود فعل واسعة.وطالبت منظمة " " التي تعنى برعاية ودعم عائلات الرهائن الذين اختطفهم "حماس" في 7 تشرين الثاني 2023، الحكومة بالرد على تصريحات وإبلاغها إذا كانت هناك أي معلومات جديدة عن حالة المختطفين.