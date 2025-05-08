لماذا يرغب الشرع بكسب ثقة ترامب؟

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ذكر موقع " "، أنّ صحيفة " " الأميركية قالت إنّ الرئيس السوري أحمد يسعى بهدوء إلى كسب دعم من أجل إعادة إعمار بلاده.وقالت الصحيفة إن الشرع اتخذ إجراءات ملموسة لتلبية المطالب الأميركية والتواصل مع عبر وسطاء، كما أعرب عن استعداده لعقد صفقات تسمح لشركات الأميركية بالعمل في .وأوضح مراسل الصحيفة في جاريد مالسين أن المهمة الأكثر إلحاحا التي تقع على عاتق الشرع تتمثل في إقناع "المتشككة" بأن التغير الذي طرأ على مفاهيمه حقيقي، وبالتالي فهو يتطلع إلى رفع التي تعيق إعادة إعمار بلاده.وبحسب الصحيفة، فقد أقدمت الحكومة في الآونة الأخيرة بطلب من الولايات المتحدة على اعتقال ناشطين فلسطينيين، وبعثت رسائل عبر وسطاء إلى إسرائيل تفيد برغبتها في تجنب الدخول في حرب، في وقت نشر فيه قادة الجيش قوات في جنوب سوريا، وقصفوا محيط في الأسبوع الماضي.وقال مسؤولون في حكومة دمشق إن الشرع يرغب في الاجتماع مع الرئيس لتبادل الآراء بشأن إعادة إعمار سوريا على غرار خطة مارشال.وتتوقع " جورنال" أن الشركات الأميركية والغربية ستتغلب على نظيراتها من والقوى الأخرى للظفر بعقود المشاريع.وكشفت الصحيفة أن جوناثان باس الرئيس التنفيذي لشركة آرغينت للغاز الطبيعي المسال والمؤيد لترامب سافر الأسبوع الماضي، ليعرض على الشرع خطة لتطوير موارد الطاقة في البلاد مع شركات غربية وشركة نفط وطنية جديدة مدرجة في البورصة الأميركية. (الجزيرة)