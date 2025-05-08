لماذا يرغب الشرع بكسب ثقة ترامب؟

ذكر موقع "الجزيرة
"، أنّ صحيفة "وول ستريت جورنال
" الأميركية قالت إنّ الرئيس السوري أحمد الشرع
يسعى بهدوء إلى كسب دعم الولايات المتحدة
من أجل إعادة إعمار بلاده.
وقالت الصحيفة إن الشرع اتخذ إجراءات ملموسة لتلبية المطالب الأميركية والتواصل مع إسرائيل
عبر وسطاء، كما أعرب عن استعداده لعقد صفقات تسمح لشركات النفط والغاز
الأميركية بالعمل في سوريا
.
وأوضح مراسل الصحيفة في أنقرة
جاريد مالسين أن المهمة الأكثر إلحاحا التي تقع على عاتق الشرع تتمثل في إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب
"المتشككة" بأن التغير الذي طرأ على مفاهيمه حقيقي، وبالتالي فهو يتطلع إلى رفع العقوبات
التي تعيق إعادة إعمار بلاده.
وبحسب الصحيفة، فقد أقدمت الحكومة السورية
في الآونة الأخيرة بطلب من الولايات المتحدة على اعتقال ناشطين فلسطينيين، وبعثت رسائل عبر وسطاء إلى إسرائيل تفيد برغبتها في تجنب الدخول في حرب، في وقت نشر فيه قادة الجيش الإسرائيلي
قوات في جنوب سوريا، وقصفوا محيط القصر الرئاسي
في دمشق
الأسبوع الماضي.
وقال مسؤولون في حكومة دمشق إن الشرع يرغب في الاجتماع مع الرئيس ترامب
لتبادل الآراء بشأن إعادة إعمار سوريا على غرار خطة مارشال.
وتتوقع "وول ستريت
جورنال" أن الشركات الأميركية والغربية ستتغلب على نظيراتها من الصين
والقوى الأخرى للظفر بعقود المشاريع.
وكشفت الصحيفة أن جوناثان باس الرئيس التنفيذي لشركة آرغينت للغاز الطبيعي المسال والمؤيد لترامب سافر الأسبوع الماضي، ليعرض على الشرع خطة لتطوير موارد الطاقة في البلاد مع شركات غربية وشركة نفط وطنية سورية
جديدة مدرجة في البورصة الأميركية. (الجزيرة)