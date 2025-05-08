تعرضت لاعتداء عنيف.. مقتل مذيعة معروفة في هذه الدولة! (صور)

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أفادت وسائل إعلام إيرانية الأربعاء، أن زهرا ميرزائي، المذيعة في قناة "أفق" الرسمية، قُتلت على يد ابن خالتها في حادثة وقعت غربي العاصمة ، وتحديدًا في حي "غلستان".وذكرت القناة أن الجريمة ارتُكبت بدافع السرقة، حيث عُثر على جثة ميرزائي داخل غرفة نومها، وقد بدت عليها آثار ضرب بآلة حادة على الرأس، إلى جانب جرح قطعي في العنق.ووفقًا لمصادر أمنية إيرانية، فقد اعترف القاتل خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة لسرقة ، وتم ضبط المسروقات داخل جيبه أثناء اعتقاله.