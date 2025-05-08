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عربي-دولي

تعرضت لاعتداء عنيف.. مقتل مذيعة معروفة في هذه الدولة! (صور)

Lebanon 24
08-05-2025 | 09:39
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أفادت وسائل إعلام إيرانية الأربعاء، أن زهرا ميرزائي، المذيعة في قناة "أفق" الرسمية، قُتلت على يد ابن خالتها في حادثة وقعت غربي العاصمة طهران، وتحديدًا في حي "غلستان".
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وذكرت القناة أن الجريمة ارتُكبت بدافع السرقة، حيث عُثر على جثة ميرزائي داخل غرفة نومها، وقد بدت عليها آثار ضرب بآلة حادة على الرأس، إلى جانب جرح قطعي في العنق.

ووفقًا لمصادر أمنية إيرانية، فقد اعترف القاتل خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة لسرقة الذهب، وتم ضبط المسروقات داخل جيبه أثناء اعتقاله.
 
 
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تأتي هذه الحادثة المؤلمة في ظل تدهور أوضاع حرية الصحافة في إيران، حيث حلّت البلاد في المرتبة 176 من أصل 180 في تقرير مراسلون بلا حدود لعام 2025 حول مؤشر حرية الصحافة العالمي. ووصف التقرير إيران بأنها بلد "لا يحتمل الآراء النقدية"، مشيرًا إلى أن الصحفيين فيه يعيشون تحت حكم الرعب، وسط استمرار حملات القمع والاعتقال بحق الأصوات المستقلة. (ارم نيوز)
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