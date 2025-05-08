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خلال 24 ساعة... إستشهاد 106 أشخاص في غزة

Lebanon 24
08-05-2025 | 10:42
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 106 أشخاص وإصابة 367 آخرين جراء القصف الإسرائيلي للقطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.
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وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52760 شهيد و 119264 إصابة منذ السابع من تشرين الاول 2023". (روسيا اليوم)
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