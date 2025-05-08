خلال 24 ساعة... إستشهاد 106 أشخاص في غزة

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أعلنت في عن استشهاد 106 أشخاص وإصابة 367 آخرين جراء القصف للقطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52760 و 119264 إصابة منذ السابع من تشرين الاول 2023". (روسيا اليوم)