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حماس: إطلاق صواريخ من لبنان خلال الهدنة عمل فردي

Lebanon 24
08-05-2025 | 11:15
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بعد حوادث إطلاق الصواريخ وتسليم مطلوبين، أكدت حركة حماس أنها ملتزمة بسيادة لبنان وقوانينه.
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وأوضح ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، أن حماس ملتزمة باتفاق وقف النار، مضيفاً أنها أبلغت الجهات اللبنانية الرسمية بذلك. وأضاف في بيان، اليوم، أن الحركة لم تتلق أي طلب يخص سلاحها.

كما شدد على أن حادثة إطلاق الصواريخ كانت عملا فرديا قام به عدد من الشباب.

ولفت إلى أن الحركة لم تعلم مسبقاً بذلك ولم تُقرّر هذا الفعل، مضيفا أنها تعاملت بإيجابية مع طلب لبنان وقامت بتسليم ثلاثة مطلوبين.

أما عن السلاح، فأوضح عبدالهادي أن كل ما أُشيع من أخبار حول لقائه مع الجهات الرسمية في الدولة غير صحيح، وأنه حتى اللحظة لم تبلغ أي جهة رسمية الحركة بأي طلب يخص السلاح.

رغم هذا أعلن أنه "عندما تطلب الدولة اللبنانية ذلك، سيأتيها الجواب بموقف فلسطيني موحّد، وبما يحقق سيادة ومصلحة لبنان من جهة، ومصلحة الشعب الفلسطيني من جهة أخرى". (العربية)

 
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