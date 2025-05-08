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عربي-دولي

"سنفتح عليكم أبواب جهنم".. إيران تحذّر إسرائيل وأميركا!

Lebanon 24
08-05-2025 | 11:27
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حذر قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم، الولايات المتحدة وإسرائيل بأنّه "إذا ارتكبتم حماقة ضدنا، سنتخذ خطوة تُنسيكم عمليتي الوعد الصادق الأولى والثانية (التي هاجمت فيهما إيران إسرائيل سابقا) وسنفتح عليكم أبواب جهنم".
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وأضاف سلامي في كلمة له خلال الذكرى السنوية لسقوط طائرة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي: "على مسؤولي الولايات المتحدة أن يعلموا أننا على أهبة الاستعداد للدخول في الحرب إذا نفذوا تهديداتهم.. إسرائيل لم تتحمل صاروخا يمنيا احداً استهدف مطارها فكيف ستتحمل كميات كبيرة من الصواريخ الإيرانية".

وتابع: "إيران لم تبحث عن السلاح النووي ومسألة أزالته من عقيدتها النووية، لكنها لن تتنازل عن مصالح شعبها".

وأشار إلى أن "إسرائيل تدفع الولايات المتحدة نحو المواجهة مع إيران، لكن أمريكا تعلم أن الحرب تعني الخسارة"، مردفا: "نحن جاهزون لكل السيناريوهات".

ويأتي هذا التحذير بعد أن أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية ضد أي تهديد وأي عدو".
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