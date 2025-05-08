"سنفتح عليكم أبواب جهنم".. إيران تحذّر إسرائيل وأميركا!

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وأضاف سلامي في كلمة له خلال الذكرى السنوية لسقوط طائرة الرئيس الراحل : "على مسؤولي الولايات المتحدة أن يعلموا أننا على أهبة الاستعداد للدخول في الحرب إذا نفذوا تهديداتهم.. إسرائيل لم تتحمل صاروخا يمنيا احداً استهدف مطارها فكيف ستتحمل كميات كبيرة من الصواريخ ".وتابع: "إيران لم تبحث عن السلاح ومسألة أزالته من عقيدتها النووية، لكنها لن تتنازل عن مصالح شعبها".وأشار إلى أن "إسرائيل تدفع الولايات المتحدة نحو المواجهة مع إيران، لكن تعلم أن الحرب تعني الخسارة"، مردفا: "نحن جاهزون لكل السيناريوهات".ويأتي هذا التحذير بعد أن أكد أن "إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية ضد أي تهديد وأي عدو".