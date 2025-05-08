بالصور.. المؤمنون ينتظرون الدخان الأبيض من الفاتيكان

نشر مجموعة من الصور تظهر انتظار المؤمنين للدخان الأبيض وذلك في أعقاب الاجتماعات التي تدور بشكل سري لانتخاب جديد للفاتيكان.

وعاد الكرادلة إلى " سيستينا"، اليوم، لاستئناف التصويت لاختيار بابا جديد للفاتيكان، بعد أن أخفق أول تصويت بالمجمع المغلق في التوصُّل لفائز، ما أدى لانبعاث دخان أسود من مدخنة الكنيسة.