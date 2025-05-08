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بالصور.. المؤمنون ينتظرون الدخان الأبيض من الفاتيكان

Lebanon 24
08-05-2025 | 11:28
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نشر الفاتيكان مجموعة من الصور تظهر انتظار المؤمنين للدخان الأبيض وذلك في أعقاب الاجتماعات التي تدور بشكل سري لانتخاب بابا جديد للفاتيكان.
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وعاد الكرادلة إلى "كنيسة سيستينا"، اليوم، لاستئناف التصويت لاختيار بابا جديد للفاتيكان، بعد أن أخفق أول تصويت بالمجمع المغلق في التوصُّل لفائز، ما أدى لانبعاث دخان أسود من مدخنة الكنيسة.
May be an image of Piazza di Spagna and the Pantheon
May be an image of 1 person, Piazza di Spagna, crowd and the Pantheon
May be an image of crowd, Piazza di Spagna and the Pantheon
May be an image of the Pantheon
 
 
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