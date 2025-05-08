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إقتصاد

اتفاق تجاري "تاريخي" بين واشنطن ولندن

Lebanon 24
08-05-2025 | 12:06
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، التوصل إلى اتفاق تجاري وصفه بـ"المهم" مع المملكة المتحدة، وذلك خلال اتصال هاتفي جمعه برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
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وأوضح ترامب أن الاتفاق يشمل جوانب تتعلق بمجال الطيران، ويهدف إلى تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي بين البلدين. وأضاف أن الصيغة النهائية للاتفاقية ستُعلن خلال الأسابيع المقبلة، واصفًا إياها بـ"التاريخية".

من جهته، رحّب ستارمر بالاتفاق، واعتبره "يوماً تاريخياً" في العلاقات بين لندن وواشنطن، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التجارة الثنائية وخلق فرص عمل جديدة، كما ستقوي الروابط الاقتصادية بين الجانبين.
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