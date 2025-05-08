اتفاق تجاري "تاريخي" بين واشنطن ولندن

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أعلن الرئيس الأميركي ، يوم الخميس، التوصل إلى اتفاق تجاري وصفه بـ"المهم" مع المتحدة، وذلك خلال اتصال هاتفي جمعه برئيس الوزراء .وأوضح أن الاتفاق يشمل جوانب تتعلق بمجال الطيران، ويهدف إلى تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي بين البلدين. وأضاف أن الصيغة النهائية للاتفاقية ستُعلن خلال الأسابيع المقبلة، واصفًا إياها بـ"التاريخية".، رحّب ستارمر بالاتفاق، واعتبره "يوماً تاريخياً" في العلاقات بين وواشنطن، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التجارة الثنائية وخلق فرص عمل جديدة، كما ستقوي الروابط الاقتصادية بين الجانبين.