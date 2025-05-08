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بالفيديو.. بث مباشر للإعلان عن هوية البابا الجديد

Lebanon 24
08-05-2025 | 12:19
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أعلن الفاتيكان عن انتخاب الكاردينال الأميركي بريفوست بابا روما.
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