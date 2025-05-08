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الصين تدعو رعاياها إلى مغادرة السودان على الفور

Lebanon 24
08-05-2025 | 13:25
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أعلنت السفارة الصينية لدى السودان، الخميس، أنها دعت رعاياها الأفراد فقط إلى مغادرة البلاد فورًا، دون أن يشمل ذلك المؤسسات، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
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جاء ذلك في تدوينة على حساب السفارة الصينة لدى الخرطوم بمنصة "إكس".

وقالت السفارة إن "الصين تدعو رعاياها إلى مغادرة السودان فورا... هذا الخبر يخص الأفراد الصينيين وليس المؤسسات".

ولم تقدم السفارة مزيدا من التفاصيل بشأن التحذير.

لكنها أشارت إلى أن "الوضع في السودان يزداد سوءًا، مع نقص في إمدادات المياه والكهرباء والوقود". (الأناضول)
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