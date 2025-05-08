اختار اسم ليو الرابع عشر.. أول إطلالة للبابا الجديد (فيديو)

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انتخب بريفوست الذي اختار اسم ليو حبرًا أعظم خلفًا للبابا الراحل فرنسيس.وقبل قليل، تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة السيستينا في ، بعد عدّة جولات من الاقتراع أجراها مجمع الكرادلة.وبالتزامن مع ذلك، قرعت أجراس احتفالًا بانتخاب البابا الجديد.وأعلن موقع الفاتيكان رسميًا انتخاب جديد عبر صفحاته، مرفقًا صورة الدخان الأبيض بعبارة "Habemus Papam!!!" باللاتينية، أي "لدينا بابا!!!" باللغة العربية.