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اختار اسم ليو الرابع عشر.. أول إطلالة للبابا الجديد (فيديو)

Lebanon 24
08-05-2025 | 13:24
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انتخب الكاردينال الاميركي روبيرت بريفوست الذي اختار اسم ليو الرابع عشر حبرًا أعظم خلفًا للبابا الراحل فرنسيس. 
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وقبل قليل، تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة السيستينا في الفاتيكان، بعد عدّة جولات من الاقتراع أجراها مجمع الكرادلة.

وبالتزامن مع ذلك، قرعت أجراس كاتدرائية القديس بطرس احتفالًا بانتخاب البابا الجديد.

وأعلن موقع الفاتيكان رسميًا انتخاب بابا جديد عبر صفحاته، مرفقًا صورة الدخان الأبيض بعبارة "Habemus Papam!!!" باللاتينية، أي "لدينا بابا!!!" باللغة العربية.
 
 
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