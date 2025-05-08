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عربي-دولي
في أوّل كلمة له.. هذا ما أعلنه البابا ليو الرابع عشر
Lebanon 24
08-05-2025
|
13:39
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اطل البابا الجديد ليو
الرابع عشر
من شرفة
كاتدرائية القديس بطرس
بالفاتيكان، بعد إعلانه رسميًا
بابا
جديد خلفًا للبابا فرنسيس.
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وفي أوّل كلمة له، أكّد أن "العالم بحاجة للسلام والحوار".
أضاف البابا الجديد: "سنبحث دائما عن السلام وبناء الجسور بأيدي مفتوحة".
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