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في أوّل كلمة له.. هذا ما أعلنه البابا ليو الرابع عشر

Lebanon 24
08-05-2025 | 13:39
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اطل البابا الجديد ليو الرابع عشر من شرفة كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان، بعد إعلانه رسميًا بابا جديد خلفًا للبابا فرنسيس. 
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وفي أوّل كلمة له، أكّد أن "العالم بحاجة للسلام والحوار".  

أضاف البابا الجديد: "سنبحث دائما عن السلام وبناء الجسور بأيدي مفتوحة". 
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